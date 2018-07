Fulham : les premiers mots de Jean-Michaël Seri

Jean-Michaël Seri (26 ans) s’est engagé officiellement avec Fulham, jusqu’en juin 2022, avec une année supplémentaire en option. L’Ivoirien quitte l’OGC Nice, après trois saisons, et décide de rejoindre la Premier League.

Le « Xavi africain » a livré ses premières impressions au site officiel des Cottagers. « C’était une longue journée mercredi, alors c’est génial d’avoir pu tout finaliser. Maintenant, je suis prêt à démarrer et j’ai hâte de rencontrer le groupe et d’apprendre à connaître tout le monde, les joueurs, le manager et son staff. Je suis ravi d’être ici, c’est une nouvelle aventure qui commence pour moi et j’espère que tout se passera bien », a-t-il lâché.

Seri avait été longtemps pisté par les cadors anglais à l’instar de Chelse, Manchester City et Arsenal mais a finalement signé à … Fulham.