Russie 2018 : les cinq matches du premier tour à ne surtout pas manquer

La phase de poules de la prochaine grande messe du football mondial nous propose 48 passionnantes confrontations. Si certaines affiches font saliver plus que d’autres les férus du ballon rond, Orange Football Club vous compose le menu idéal pour le mois de juin…

Égypte – Uruguay : Une mise en bouche qui donne faim

Il ne va pas falloir attendre longtemps pour assister à un grand duel dans ce Mondial 2018. Dès le lendemain de la cérémonie d’ouverture, les vice-champions d’Afrique égyptiens croiseront le fer avec la redoutable sélection uruguayenne, emmenée par sa doublette létale Suarez-Cavani.

Les « Pharaons », portés par leur super star Mohamed Salah, meilleur joueur africain 2017, auront a cœur de bien débuter le rendez-vous suprême après 28 années d’absence.

Où et quand? Iekaterinbourg Arena, Iekaterinbourg – vendredi 15 juin (13h GMT)

Portugal – Espagne : Tiens, une finale pour commencer

D’un côté le quintuple ballon d’or Cristiano Ronaldo et sa troupe, auréolés de leur titre à l’EURO 2016. De l’autre, l’impressionnante armada espagnole, encadrée par les héros du sacre mondial en 2010, Sergio Ramos et Andres Iniesta.

Le Portugal et l’Espagne sont « les deux monstres » du groupe B, comme l’a affirmé Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc, qui figure également dans cette poule.

Où et quand? Stade Ficht, Sotchi – vendredi 15 juin (19h GMT)

Tunisie – Angleterre : Chaud devant !

Comme lors du Mondial 98 en France, les « Aigles de Carthage » et les « Three Lions » partagent la même poule. Les Tunisiens qui disputeront la plus prestigieuse compétition du sport-roi pour la cinquième fois de leur histoire, gardent un mauvais souvenir de la sélection anglaise qui les avait battu 2-0 à Marseille (buts d’Alan Shearer et de Paul Scholes).

Les coéquipiers de Youssef Msakni auront donc à cœur de laver l’affront face aux anglais et visent une seconde victoire de leur histoire en phase finale après leur succès historique face au Mexique (3-1) en 1978.

Où et quand? Volgograd Arena, Volgograd – Lundi 18 juin

Espagne – Maroc : le Derby de Gibraltar s’annonce brûlant

La tâche s’annonce forcément très complexe pour la troupe à Hervé Renard, opposée ni plus ni moins à l’une des sélections les plus emblématiques des années 2000-2010 (victoire à l’Euro 2008 et 2012 et championne du monde en 2010), dans un « Derby de Gibraltar » qui promet des étincelles !

L’affrontement entre les Lions de l’Atlas et la Roja sera certainement passionnant pour le peuple marocain qui possède une riche histoire commune avec leurs voisins espagnols.

Où et quand? Stade de Kaliningrad, Kaliningrad – Lundi 25 juin

Nigeria – Argentine : On ne change pas les bonnes vieilles habitudes !

Premier pays africain qualifié pour le Mondial 2018, et porté par une génération très prometteuse, le Nigeria va voir se dresser sur sa route l’Argentine pour la 5ème fois en 6 participations à une phase finale de Coupe du Monde ! Et les cinq confrontations se sont soldées par une défaite des Nigérians !

Les Super Eagles vont-ils enfin vaincre le signe indien ? Ou bien les coéquipiers de Lionel Messi vont-ils de nouveau imposer leur loi ?

Où et quand? Stade de Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg – Mardi 26 juin