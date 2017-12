Ronaldo vs Messi, qui possède la meilleure moyenne de buts cette saison ?

Comme l’accoutumé, les deux meilleurs joueurs du monde affichent des statistiques vertigineuses depuis le début de la saison. Mais au fait, et dans cette première moitié d’exercice 2017/2018, qui d’entre les deux quintuples ballon d’or possède la meilleure moyenne de buts ?

Meilleur buteur de la prestigieuse Liga espagnole la saison passée (37 buts en 34 matches), le génie argentin du FC Barcelone Lionel Messi a également entamé l’exercice 2017-2018 sur des bases folles. Le numéro 10 catalan trône actuellement sur le classement des meilleurs artificiers du championnat ibère avec 14 buts en quinze apparitions cette saison, reléguant ainsi son éternel rival Cristiano Ronaldo (4 buts en Liga) à 10 unités.

Toutefois, et aussi surprenant que cela puisse paraître, le buteur vedette du Real Madrid, critiqué ces derniers jours pour son manque d’efficacité, possède une meilleure moyenne de buts que « La Pulga » dans cette moitié d’exercice 2017/2018. En effet, le Ballon d’Or 2017 fait trembler les filets une fois toutes les 106 minutes (toutes compétitions confondues), tandis que Messi marque un but toutes les 113 minutes.

Depuis le début de la saison, Ronaldo a fait parler la poudre à 14 reprises avec le Real Madrid : 4 buts en Liga, 9 en Ligue des Champions et un en Supercoupe d’Espagne. De plus, si on ajoute les 4 buts avec la sélection portugaise, cela fait un total de 18 réalisations en 1913 minutes, soit un but toutes les 106 minutes.

De son côté, Leo Messi a marqué 18 buts avec le Barça : 14 en Liga, 3 en C1 et un en Supercoupe d’Espagne. Avec l’Argentine il en a marqué 3, soit un total de 21 buts en 2377 minutes. Plus de buts, certes, mais avec plus de minutes jouées, soit un but toutes les 113 minutes.

Alors que les spécialistes du ballon rond évoquent sans cesse la crise de Cristiano Ronaldo, qui a du mal à trouver le chemin des filets cette saison, les statistiques démontrent le contraire. Et les chiffres ne mentent pas…

Cristiano Ronaldo :

Nombre de matches : 23 (1913 minutes)

Buts : 18 buts

> 1 but toutes les : 106 minutes

Nombre de buts en Liga : 4

Lionel Messi :

Nombre de matches : 28 (2377 minutes)

Buts : 21 buts

> 1 but toutes les : 113 minutes

Nombre de buts en Liga : 14