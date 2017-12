Real Madrid - FC Barcelone (0-3) : notes, tournant, Top, Flop… Tout ce qu’il faut retenir du Clasico

Un Clasico à deux visages. Mais c’est bien le FC Barcelone qui a obtenu gain de cause en s’imposant (3-0) ce samedi au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid accuse désormais un retard de 14 points rédhibitoires au classement de la Liga.

Le résumé du match : les Merengue maladroits, les Blaugrana réalistes

Les protégés de Zinédine Zidane sont bien entrés dans leur match et ont dominé les débats lors du premier acte, dans le sillage d’un Ronaldo présent dans tous les bons coups de son équipe. Dans l’entrejeu, les milieux de terrains Merengue ont bien pressé les Catalans, qui ont eu du mal à ressortir et à faire circuler le cuir correctement. Les deux seuls éclairs des Blaugrana ont été l’oeuvre de Paulinho, qui a trouvé à chaque fois sur sa route le dernier rempart Merengue Keylor Navas (29eme, 38eme).

Tournant du match: le poteau de Benzema !

Peu en vue jusque-là, Benzema aurait pu offrir l’avantage aux siens juste avant la mi-temps. Mais sa tête a terminé sa course sur le montant gauche de Ter Stegen, impérial ce samedi.

Au retour des vestiaires, la physionomie du match fut radicalement différente. Bien plus tranchants et entreprenants, les coéquipiers de Lionel Messi ont bousculé le bloc mis en place par Zidane et ont trouvé la faille grâce à leur « serial buteur » uruguayen Luis Suarez (53eme). Sonnés, les partenaires de CR7 ont alors complètement perdu le fil de la rencontre. Coupable d’une main volontaire dans la surface à l’heure de jeu, Carvajal a logiquement été expulsé et l’inévitable Lionel Messi a pu doubler la mise sur penalty (64eme).

Dans la dernière demi-heure, le Barça a su mettre à profit sa supériorité numérique pour enfoncer le clou en toute fin de partie, par l’intermédiaire d’Aleix Vidal (90eme+3).

Quatrième du championnat, Le Real Madrid accuse désormais un retard de 14 points rédhibitoires au classement de la Liga.

Tops et flops

TOP 3

Lionel Messi : La Pulga a su une nouvelle fois tirer son épingle du jeu. Le génie argentin fut l’un des seuls Blaugrana à avoir créé du danger lors du premier acte. Il a ensuite signé sa 25ème réalisation face au Real Madrid (meilleur buteur de l’histoire des Clasico) pour le but du break sur penalty (63eme), pour ensuite délivrer une offrande décisive à Aleix Vidal dans le temps additionnel.

Luis Suarez : Auteur de l’ouverture du score (53e), « El Pistolero » a lancé les hostilités, à la conclusion d’un mouvement initié par Rakitic et Sergi Roberto. L’Uruguayen a été aussi impliqué sur l’action du 2-0, butant sur Keylor Navas puis touchant le poteau (62e).

Sergi Roberto: Le latéral Blaugrana a eu une influence intéressante dans l’animation offensive de son équipe. Passeur décisif sur le premier but de la rencontre, l’ancien pensionnaire de la Masia a régné dans son couloir droit.

FLOP 3

Karim Benzema : Très peu en vue même lorsque son équipe dominait, l’attaquant français aurait pu donner une tournure radicalement différente à cette rencontre mais il a trouvé le poteau (41eme) avant d’être remplacé à 66ème minute de jeu par Nacho.

Dani Carvajal : Le latéral espagnol s’est pris pour un gardien de but à la 64eme minute de jeu et a repoussé de la main un ballon qui prenait le chemin des filets. Un geste rédhibitoire et justement sanctionné d’un carton rouge direct. Réduit à dix, le Real a par la suite laissé des espaces béants derrière.

Mateo Kovacic : Très remuant lors des premières 45 minutes de jeu, le prodige croate a été fautif après la pause sur l’action qui a mené à l’ouverture du score de Suarez. Le milieu madrilène a ensuite complètement disparu des radar, avant d’être remplacé par Gareth Bale à 72eme.

La feuille de match

Stade : Santiago Bernabéu (82 000 spectateurs)

Pelouse en parfait état

Arbitre : Monsieur Sanchez Martinez.

Buts : Luis Suarez (53eme), Lionel Messi (63eme, s.p.), Aleix Vidal (90eme+3).

Avertissements :

Thomas Vermaelen (19eme) et Sergio Busquets (88eme) pour Barcelone

Sergio Ramos (58eme), Marcelo (82eme) pour Madrid

Expulsion :

Daniel Carvajal (62eme) pour Madrid

Les notes des joueurs :

Real Madrid:

Navas (6) – Carvajal (3), Varane (5), S.Ramos (4), Marcelo (5,5) – Modric (5), Casemiro (5), Kroos (5) – Kovacic (4,5) – C.Ronaldo (4,5), Benzema (4).

FC Barcelone :

Ter Stegen (8) – S.Roberto (8), Piqué (7), Vermaelen (6), J.Alba (6,5) – Iniesta (6,5), Busquets (6,5), Rakitic (7) – Paulinho (7,5) – Messi (8), L.Suarez (8).