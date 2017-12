Premier League : Mohamed Salah élu joueur du mois de novembre !

Quelle première moitié de saison pour Mohamed Salah avec Liverpool ! La super star égyptienne des Reds vient d’être plébiscité, ce lundi, pour l’honorifique distinction de meilleur joueur de la prestigieuse Premier League anglaise pour le mois de novembre.

Une récompense qui vient saluer les performances tonitruantes cette saison pour le nouveau chouchou d’Anfield : douze réalisations et trois passes décisives en seulement treize titularisations en championnat !

Premier joueur égyptien à décrocher cette distinction, le transfuge de l’AS Roma succède notamment à son compère d’attaque sénégalais Sadio Mané, désigné joueur du mois d’août.

👏 | The winner of November’s Premier League @BristolStMotors PFA Fans’ Player of the Month is @22mosalah! @LFC #PFAawards pic.twitter.com/yiLUaAO45c

— PFA (@PFA) 4 décembre 2017