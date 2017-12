Premier League (J15) : quatrième but de la saison pour Riyad Mahrez

L’attaquant vedette des Fennecs de l’Algérie et de Leicester City Riyad Mahrez régale ces dernières semaines dans la prestigieuse Premier League britannique ! Auteur de cinq but lors de ses dix dernières sorties toutes compétitions confondues, le véloce gaucher a de nouveau fait trembler les filets samedi, offrant trois précieux points à son équipe face à Newcastle, à l’occasion de la 16ème journée.

Le Ballon d’Or africain 2016 porte ainsi son compteur but à quatre unités en 14 titularisations cette saison en championnat et égale désormais la star sénégalaise de Liverpool Sadio Mané au classement des meilleurs artificiers de Premier League.

📸 Mahrez celebrates adding another beauty to his collection#NEWLEI pic.twitter.com/S9OPeohQqW

— Premier League (@premierleague) 9 décembre 2017