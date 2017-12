Orange Football Café : cela s’est passé hier

Comme chaque matinée, Orange Football Café vous propose un récapitulatif des nouvelles les plus importantes de la veille, sur une base quotidienne. Entre le FC Barcelone qui revient à la charge pour le roc sénégalais Kalidou Koulibaly, le buteur international ivoirien Salomon Kalou qui ne cesse de briller sur les terrains de la Bundesliga et l’emblématique capitaine des Eperviers du Togo Emmanuel Adebayor qui signe son huitième but de la saison, voici les cinq infos footballistiques qui ont marqué la journée de vendredi :

Koulibaly au Barça pour 60 millions d’euros ?

À Naples depuis 2015, l’international sénégalais est annoncé sur le départ à chaque mercato. Élu meilleur défenseur de la saison 2016/2017 en Serie A, Koulibaly est très sollicité par les meilleures équipes européennes.

A en croire les dernières indiscrétions du quotidien catalan « Sport », le FC Barcelone souhaiterait s’attacher les services du roc sénégalais. À la recherche d’un remplaçant pour Mascherano, annoncé sur le départ, les dirigeants Blaugrana seraient très intéressés par le Napolitain, mais il faudra réussir à convaincre le club italien. Et comme l’explique le média ibère, son prix ne devrait pas être inférieur à 60M€.

Le Barça réalisera-t-il cet effort financier ?

Football – Kalidou Koulibaly au Barça pour 40 milliards FCFA ? https://t.co/2YSi6nHd8f #Kebetu #Senegal — metrodakar (@metrodakar_net) 15 décembre 2017

Bundesliga : Salomon Kalou enchaîne avec un doublé

Buteur le weekend dernier face à Augsburg à la 90ème minute de jeu (1-1), inscrivant sa première réalisation depuis le 22 octobre dernier, l’attaquant ivoirien du Hertha Berlin, Salomon Kalou, a enchaîné avec un doublé, vendredi soir, contre Hannovre (3-1).

L’ancien pensionnaire de Chelsea a ouvert le score à la 18e minute avant d’ajouter le deuxième but à la 45e. L’ancien chouchou de l’ASEC Mimosas, porte ainsi son compteur but à 6 réalisations en 13 apparitions cette saison.

Ligue 1 : Monaco et Baldé Keita enfoncent Saint-Etienne

Ça va mieux pour l’AS Monaco et Keita Baldé Diao, ça va de mal en pis pour Saint-Etienne (15ème du championnat). Le constat est implacable après le match d’ouverture de la 18e journée de la Ligue 1 française, au terme duquel le club de la principauté s’est largement imposé vendredi au stade Geoffroy-Guichard (4-0).

Muet lors de ses 8 dernières apparitions, la pépite sénégalaise Baldé Keita a retrouvé le chemin des filets à la 62ème minute de jeu, signant sa 4ème réalisation de la saison.

BUUUT de Keita Baldé contre Saint-Étienne!

ASSE 0-4 Monaco #ASSEASM pic.twitter.com/7IKssKU97J — Senegal Football🇸🇳 (@SenegalFootball) 15 décembre 2017

Istanbul Basaksehir : Revoilà Emanuel Adebayor !

L’Istanbul Basaksehir, crée en 1990, a mis 17 ans pour accéder à l’échelle supérieur et après quelques années passées à l’élite, le club joue désormais le haut du tableau avec les grands .. Galatasaray, Fenerbahçe et Besiktas.

Parmi les clés de ce succès, figure l’attaquant Togolais Emmanuel Adebayor qui revit une nouvelle jeunesse à 33 ans. Arrivé à la fin du mois de janvier dernier après six mois sans club, l’ancien monégasque a retrouvé ses talents de buteur.

Avec 6 réalisations en 11 matches sur la deuxième partie de la saison dernière, il a aidé son club à terminer deuxième au classement, pour la première fois de son histoire.

Cette saison, il est déjà à 9 buts en 18 matches de championnat dont un brillant triplé face au leader, Galatasaray (5-1) et le but de la victoire vendredi face à Kahramanmaras en seizièmes de finale de la Coupe de la Turuqie.

Pendant ce temps… Didier Drogba s’est rasé la tête !

Didier Drogba et la chevelure mi-longue, c’est terminé. L’ex capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire s’est rasé complètement le crâne !

Tellement fier, le copropriétaire et capitaine du Phoenix Rising FC (en Arizona) a posté une photo de son nouveau look sur les réseaux sociaux. Une petite révolution tant la chevelure du double Ballon d’or africain était sa marque de fabrique. Vous validez ?