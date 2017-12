Orange Football Café : cela s’est passé hier

Récemment auréolés de leur titre de champions du Monde des clubs, les Merengue ne seront certainement pas de la fête samedi prochain face aux redoutables Blaugrana menés par un divin Messi.

Seul un miracle leur consentira de s’offrir le Barça en guise de cadeau de Noël. Mais croyez-nous, le père Noël, ça existe ! Il sera bien présent aux premières loges du Santiago Bernabéu et il offrira à chacun de nous, un somptueux régal : un Clasico de rêve !

J-3 avant le Clasico: Ousmane Dembélé officiellement forfait face au Real Madrid

De retour dans le groupe du FC Barcelone après sa blessure, Ousmane Dembele ne disputera finalement pas le Clasico. La décision a été prise par Ernesto Valverde, le coach des Catalans, qui a jugé le retour de la star franco-malienne comme prématuré pour un tel choc.

« Il se sent bien et cette semaine, il a fait davantage de choses avec le groupe. Mais il n’a pas effectué l’intégralité de tous les entraînements et la semaine prochaine il augmentera la charge de travail. Nous restons fidèle au même plan. Nous pensons qu’il peut être opérationnel en janvier. Tout autre plan serait prématuré et reviendrait à prendre des risques »

Pour Valverde, un retour de Dembélé lors du clasico serait « prématuré » #AFP https://t.co/iDB3sdPkJD pic.twitter.com/9NEiqwRezQ — AFP Sports (@AFPSport) 16 décembre 2017

Wilfried Bony touché aux ischios

Wilfried Bony a rechuté. Le buteur vedette de Swansea City, déjà blessé fin octobre et début novembre, a dû sortir au bout de cinq minutes de jeu, lundi, avec Swansea contre Everton (1-3). Son coach Paul Clement a indiqué hier que le roc ivoirien était touché aux ischio-jambiers. «Une telle blessure dure, en général, entre sept et dix jours. Il faudra voir si ce sera pire que prévu.»

“He has injured his hamstring but how significant it is we are not sure.”https://t.co/sGbAzHuPpH — Swansea City AFC (@SwansOfficial) 18 décembre 2017

Pierre-Emerick Aubameyang aurait prolongé à Dortmund jusqu’en 2021

Selon plusieurs médias allemands dont Kicker, la super star africaine du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang aurait décidé de rempiler avec les « Jaune et Noir » jusqu’en juin 2021.

Alors que son bail actuel prenait fin en juin 2020 et qu’il était à deux doigts de quitter Dortmund l’été dernier, l’homme aux 13 réalisations en 15 apparitions cette saison aurait donc choisi de poursuivre l’aventure du côté de la Ruhr.

Il convient de noter que sa prolongation a été accompagnée d’une augmentation de salaire de 1,5 million d’euros alors que le joueur âgé de 28 ans percevait jusque-là 9,5 millions d’euros annuels.

Aubameyang renueva hasta 2021 y el @BVB vaticina que se irá https://t.co/SvsPe1E4cL pic.twitter.com/ptelK6HoEi — AS México (@ASMexico) 19 décembre 2017

Fenerbahçe ne lâche pas Samuel Eto’o !

A 36 ans, l’attaquant vedette et le capitaine d’Antalyaspor (D1 turque) Samuel Eto’o fils compte encore nous régaler, et pourrait très rapidement changer de club.

En effet, et selon de nombreux médias turcs, la légende africaine aurait donné son accord pour rejoindre le prestigieux club de Fenerbahce. Le quadruple Ballon d’or pourrait ainsi retrouver son ex coéquipier en sélection, Carlos Kameni.

Toutefois, il convient de noter qu’aucune information officielle n’est parue mais il semblerait bien, toujours selon les médias turcs, que les négociations ont été entamées.

Fenerbahçe İçin Samuel Eto’o İddiaları Giderek Güçleniyorhttps://t.co/vQiKXjLhTB — Fırat Yavuz (@FratYav79953225) 18 décembre 2017

Mozambique : le sélectionneur Abel Xavier rempile

A la tête des « Mambas » du Mozambique depuis février 2016, l’ancien défenseur portugais de Liverpool et d’Everton Abel Xavier (45 ans) effectue un travail intéressant. La preuve, alors que son bail expirait en janvier prochain, l’homme aux 22 capes avec le Portugal, va rempiler pour deux ans, jusqu’en 2019, comme l’annonce la BBC.

Sous ses ordres, la sélection nationale mozambicaine a enregistré 9 succès, 5 nuls et 7 défaites en 21 rencontres. Pour rappel, Abel Xavier est né au Mozambique mais il a grandi au Portugal dont il a défendu les couleurs en sélection. Il reste célèbre pour sa main en demi-finale de l’Euro 2000 contre l’équipe de France.