Mondial 2018, Groupe A: l’Egypte, plus qu'un outsider

Le tirage au sort du Mondial 2018 n’a pas offert d’obstacle insurmontable aux septuples champions d’Afrique égyptiens, qui défieront au sein de la Poule A, le pays hôte la Russie, l’Arabie Saoudite et l’Uruguay.



Absents de la grande messe du football mondial depuis 28 ans, les Pharaons ont enfin réussi à se qualifier pour une nouvelle phase finale d’une Coupe du monde en octobre dernier en éliminant les Black Stars du Ghana. Pour leur grand retour à l’épreuve phare du sport-roi, les protégés d’Héctor Cúper ont été placés dans le Groupe A, celui du pays organisateur la Russie, pas vraiment flamboyant ces dernières années. En effet, loin de son niveau de jeu affiché lors de l’Euro 2008 (demi-finale), la sélection russe n’inspire pas grande crainte. Son élimination au premier tour de la dernière Coupe des confédérations à l’été 2017 n’embellit pas son image.

Les vice-champions d’Afrique 2017 se jaugeront également avec l’Arabie Saoudite, l’adversaire le plus prenable de la poule mais aussi la redoutable sélection uruguayenne, emmenée par sa doublette létale Suarez-Cavani. La Celeste, demi-finaliste en 2010 et qui a atteint les 8èmes de finale en 2014, se présente en effet comme le favori pour occuper la première position du groupe, alors que les autres sélections se disputeront probablement la deuxième place.

Portée par le stratège Salah, élu meilleur joueur africain de l’année par la BBC, l’Egypte possède certainement les moyens pour gêner ses concurrents. Disciplinée tactiquement et difficile à manœuvrer, la sélection égyptienne qui a éliminé le Ghana, un habitué des derniers Mondiaux, encaisse en effet très peu de buts et s’impose souvent par la plus petite des marges. Ils peuvent compter sur des éléments de très bon niveau, dont leur « éternel » dernier rempart Essam El-Hadari (44 ans), doyen du Mondial 2018, ainsi que leur maître à jouer Ramadan Sobhi (Stoke City), pour décrocher leur premier billet au deuxième tour du Mondial.

Ci-après un focus sur les quatre nations engagées au sein de la Poule A :

L’Uruguay :

12ème participation à la Coupe du Monde

Meilleur résultat au Mondial : Victoires en 1930 et 1950

Classement Fifa : 12ème

Le parcours de qualification : deuxième de la zone AmSud

Les stars à suivre : Edison Cavani (PSG), Luis Suarez (FC Barcelone)

Sélectionneur : Oscar Tabarez (depuis 2006)

Le Onze-type : Muslera – Pereira, Gimenez, Godin, Silva – Valverde, Vecino, Bentancur, De Arrascaeta – Cavani, Suarez

L’Egypte :

3ème participation à la Coupe du Monde

Meilleur résultat au Mondial : 1er tour en 1934 et 1990

Classement Fifa : 30ème

Le parcours de qualification : Premier de la poule devant la Ghana, le Congo et le Tchad

Les stars à suivre : Mohamed Salah (Liverpool), Essam el-Hadari (Al-Taawoun), Ramadan Sobhi (Stoke City)

Sélectionneur : Héctor Cúper (depuis 2015)

Le Onze-type : Ekramy – Elmohamady, Hegazy, Gabr, Fathi – Hamed, Elneny, Said – Salah, Warda, Hassan Trezeguet

La Russie :

4ème participation à la Coupe du Monde

Meilleur résultat au Mondial : Premier tour en 1994, 2002 et 2014

Classement Fifa : 65ème

Le parcours de qualification : En tant que pays hôte, la Russie n’a pas pris part aux qualifications.

Les stars à suivre : Aleksandr Golovin (CSKA Moscou), Alan Dazagoev (CSKA Moscou)

Sélectionneur : Stanislas Cherchesov (depuis 2016)

Le Onze-type : Akinfeev – Vasin, Dzhikiya, Kudryashov – Zhirkov, Kuzyaev, Dzagoev, Golovin – Smolov, Poloz, Samedov

L’Arabie Saoudite :

5e participation à la Coupe du Monde

Meilleur résultat au Mondial : Huitième de finale en 1994

Classement Fifa : 63ème

Le parcours de qualification : deuxième du Groupe B de la zone Asie (devant l’Australie)

Les stars à suivre : Nawaf Al-Abed (Al-Hilal Football Club) Mohammad Al-Sahlawi (Al Nasr Riyad).

Sélectionneur : Juan Antonio Pizzi (depuis 2017).

Le Onze-type : Al Muaiouf – Hawsawi, Al-Harbi, Al-Shahrani, Al-Zori – Mohammad Al-Sahlawi, Taisir Al-Jassim, Salman Al-Faraj, Abdullah Otayf- Nawaf Al-Abed, Fahad Al-Muwallad.

Le pronostic d’Orange Football Club :

1) Uruguay

2) Egypte

3) Russie

4) Arabie Saudite

Le programme :

1ère journée

Russie-Arabie saoudite le 14 juin (16h GMT) à Moscou

Égypte-Uruguay le 15 juin (13h GMT) à Ekaterinbourg

2e journée

Russie-Egypte le 19 juin (19h GMT) à Saint-Pétersbourg

Uruguay-Arabie saoudite le 20 juin (16h GMT) à Rostov

3e journée

Uruguay-Russie le 25 juin (15h GMT) à Samara

Arabie saoudite-Égypte le 25 juin (15h GMT) à Volgograd