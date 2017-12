Mohamed Salah élu joueur africain de l’année par la BBC !

Actuel meilleur buteur de la prestigieuse Premier League anglaise avec treize réalisations, le virevoltant ailier égyptien de Liverpool Mohamed Salah a été élu ce lundi 11 décembre meilleur joueur africain de l’année 2017 par la BBC, succédant à l’attaquant vedette des Fennecs de l’Algérie Riyad Mahrez.

La super star des Reds a ainsi devancé le capitaine des Panthères du Gabon Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), le maître à jouer du Syli National de la Guinée Naby Keita (RB Leipzig), le Super Eagle Victor Moses (Chelsea) ainsi que son compère d’attaque à Liverpool Sadio Mané.

Étincelant avec les Reds depuis son arrivée l’été dernier et déjà excellent avec la Roma la saison dernière, le « Pharaon » semble faire l’unanimité, que ce soit au « Royaume de Sa Majesté », en Europe, ou dans le monde entier.

« Je suis très heureux de remporter ce prix. J’aimerais aussi gagner l’année prochaine ! » s’est réjoui le joueur de 25 ans qui devient ainsi le 3ème footballeur égyptien à décrocher cette honorifique distinction après Mohamed Barakat (2005) et Mohamed Aboutrika (2008).

Voici l’historique du prix : (En 1993 et 1998, le prix a été attribué à des athlètes)

1992 : Abedi Pelé (Ghana, Olympique Marseille)

1993 : Frankie Fredericks (Namibie, Athlétisme)

1994 : Equipe de Zambie

1995 : George Weah (Liberia, AC Milan)

1996 : Emmanuel Amunike (Nigeria, Sporting CP / FC Barcelone)

1997 : Nwankwo Kanu (Nigeria, Inter Milan)

1998 : Haile Gebreselassie (Ethiopie, Athlétisme)

1999 : Nwankwo Kanu (Nigeria, Arsenal FC)

2000 : Patrick Mboma (Cameroun, Cagliari Calcio / Parme FC)

2001 : Samuel Kuffour (Ghana, Bayern Munich)

2002 : El Hadji Diouf (Sénégal, RC Lens / Liverpool FC)

2003 : Jay-Jay Okocha (Nigeria, Bolton Wanderers)

2004 : Jay-Jay Okocha (Nigeria, Bolton Wanderers)

2005 : Mohamed Barakat (Egypte, Al Ahly SC)

2006 : Michael Essien (Ghana, Chelsea)

2007 : Emmanuel Adebayor (Togo, Arsenal FC)

2008 : Mohamed Aboutreika (Egypte, Al Ahly SC)

2009 : Didier Drogba (Côte d’Ivoire, Chelsea FC)

2010 : Asamoah Gyan (Ghana, Sunderland AFC)

2011 : André Ayew (Ghana, Olympique de Marseille)

2012 : Chris Katongo (Zambie, Henan Construction)

2013 : Yaya Touré (Côte d’Ivoire, Manchester City FC)

2014 : Yacine Brahimi (Algérie, Grenade CF / FC Porto)

2015 : Yaya Touré (Côte d’Ivoire, Manchester City FC)

2016 : Riyad Mahrez (Algérie, Leicester City)

