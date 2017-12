Mercato - Real Madrid: Florentino Pérez aurait rencontré le père de Neymar !

La rumeur parait totalement improbable et pourtant… le très informé quotidien espagnol Mundo Deportivo affirme ce dimanche que la direction du Real Madrid aurait la ferme intention de boucler l’arrivée de la super star auriverde du PSG Neymar Jr dans un futur proche.

Le journal catalan révèle qu’une rencontre secrète aurait eu lieu entre le richissime président Merengue Florentino Pérez et le père-agent du désormais « joueur le plus cher de l’histoire » Neymar da Silva Sr. Les deux hommes se seraient mis d’accord sur une arrivée de l’international brésilien au sein du club merengue en 2019-2020.

Le but : prendre la relève de Cristiano Ronaldo une fois que son contrat arrivera à son terme, et si c’est possible avant. La « Maison Blanche madrilène » serait bien sûr prête à y mettre le prix, sachant que le club de la capitale française a dépensé la coquette somme de 222 millions d’euros pour arracher la super star brésilienne au FC Barcelone durant le dernier mercato estival.

Il convient de noter également que le média ibère affirme que les dirigeants parisiens ne seraient sans doute pas vendeurs, toutefois la volonté du joueur, sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, pourrait s’avérer déterminante dans ce dossier. Prendre la succession de CR7 au sein de la Casa Blanca serait alors un challenge prestigieux qui pourrait lui permettre d’accéder au rang de meilleur joueur de la planète. Affaire à suivre donc…

MUNDO DEPORTIVO: Neymar’s dad has met with Real Madrid president Pérez to negotiate a future transfer to the Champions of Europe. pic.twitter.com/cXZSOMGEI7 — Seleção Brasileira (@BrazilStat) 10 décembre 2017