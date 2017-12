Meilleurs dribbleurs en Europe : Zaha et Naby Keita dans le Top 5

L’observatoire des données de performances sportives Opta a établi ce samedi un classement des meilleurs dribbleurs en Europe en tenant compte du nombre moyen de dribbles réussis par rencontre depuis le début de l’exercice 2017/2018.

Sans surprise, c’est la super star Auriverde du Paris Saint-Germain Neymar Jr qui trône en tête, avec un ratio de 7,4 dribbles réussis par rencontre disputée dans cette première moitié de saison. Il devance largement son ancien coéquipier au FC Barcelone Lionel Messi qui comptabilise 5,7 dribbles réussis par match ainsi que le virevoltant ailier belge de Chelsea Eden Hazard (4,3).

Avec un impressionnant total de 3,6 dribbles réussis par match, le maître à jouer du Syli National de la Guinée et du RB Leipzig Naby Laye Keita et le véloce attaquant ivoirien de Crystal Palace Wilfried Zaha peuvent également se targuer de figurer parmi les cinq joueurs les plus habiles en Europe dans ce domaine.

A lire aussi >> Le Top 10 des meilleurs buteurs africains en Europe

Il convient de noter également que le TOP 5 est complété par le milieu de terrain franco-algérien de l’Olympique Lyonnais Nabil Fekir avec 3,8 dribbles par match.

Ci-après le TOP 5 des meilleurs dribbleurs du Vieux Continent : (16/12/2017)

1 – Neymar Jr (Brésil, PSG) : 7,4

2 – Lionel Messi (Argentine, FC Barcelone) : 5,7

3 – Eden Hazard (Belgique, Chelsea) : 4,3

4 –Nabil Fekir (France, Olympique Lyonnais) : 3,8

5 – Naby Keita (Guinée, RB Leipzig) : 3,6

5 – Wilfried Zaha (Cote d’Ivoire, Crystal Palace) : 3,6