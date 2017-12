Manchester City 4-0 Tottenham Hotspur: Feuille de match

Aujourd’hui, Tottenham Hotspur a eu l’occasion d’essayer de faire quelque chose que seulement Everton a fait en Premier League jusqu’ici cette saison: priver Manchester City des trois points.

Manchester City a TRES BIEN joué cette saison et n’a toujours pas perdu un SEUL match ! D’ailleurs, Pochettino s’est exprimé sur la façon d’arrêter Manchester City: « C’était la question pour les six derniers mois ici en Angleterre », dit-il. « Ils sont une équipe fantastique, ils jouent si bien mais nous allons nous battre pour essayer de gagner. »

Tandis que les Spurs ont lutté ces dernières semaines, mais ils sont encore une équipe solide que tout le monde devrait avoir peur de ! tout le monde sauf Manchester City, bien évidemment !

la match !

Manchester City a porté son avance en Premier League à 14 points avec une 15ème victoire consécutive en championnat après avoir battu Les Spurs 4 -1 à El Etihad

Les hommes de Guardiola avaient à peine de la sueur quand ils ont marqué le premier but après Un Ilkay Gundogan complètement démarqué s’abaisse à marquer avec sa tête du croner.

À la 70e minute, Manchester City a doublé l’avance après un superbe but de Kevin De Bruyne, qui termine une contre-attaque des Citizend en envoyant le ballon derrière Lloris dans le toit du filet.

6 minutes après le deuxième but, Manchester City n’a pas réussi à marquer le troisième but suite à une pénalité ratée de Gabriel Jesus sur deux reprises.

Jeu, set et match !

Après le deuxième but rien ne semblait arrêter Manchester City et ils ont en effet réussi à marquer leur troisième but. De Bruyne à Gundogan, qui joue Sane derrière la défense des Spurs. Il traverse pour Sterling, qui glisse pour pousser le ballon au poteau éloigné d’environ trois mètres. C’était un magnifique but de la part de City, une série de passes lourdes servant à creuser la défense de Tottenham comme une dinde de Noël. Sterling ne pouvait tout simplement pas manquer après avoir été désintéressé par Sane.

un dernier pour la route

Puisque c’est une fête, autant en profiter! et c’est ce que sterling a fait, Il passe pratiquement la balle au fond du filet de Tottenham après qu’une erreur d’Eric Dier lui permette de museler Lloris et de pousser dans un but vide à six mètres. 3 minutes plus tard, Christian Eriksen a marqué pour les Spurs mais ne prend même pas la peine de célébrer. Ouch.