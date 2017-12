Ligue des Champions : L’Atlético et la Juventus en danger… Les enjeux de la dernière journée

Demi-finalistes de la Ligue des Champions la saison passée, l’Atlético Madrid et la Juventus Turin sont en danger d’élimination dès la phase de groupes ce mardi. En revanche, il faudrait un énorme concours de circonstances pour que Manchester United passe à la trappe. Tous les scénarios possibles, groupe par groupe.

Groupe A

Manchester United qualifié et premier si :

– Il ne perd pas contre le CSKA Moscou ;

– Il perd contre le CSKA Moscou sans perdre l’avantage aux confrontations directes (victoire 1-4 à l’aller) et le FC Bâle ne gagne pas contre Benfica ;

– Il perd par moins de cinq buts d’écart contre le CSKA Moscou et le FC Bâle gagne contre Benfica.

Manchester United qualifié et deuxième si :

– Il perd contre le CSKA Moscou en perdant l’avantage aux confrontations directes (victoire 1-4 à l’aller) et le FC Bâle ne gagne pas contre Benfica ;

– Il perd par cinq ou six buts d’écart contre le CSKA Moscou et le FC Bâle gagne contre Benfica.

Manchester United éliminé si :

– Il perd par sept buts d’écart contre le CSKA Moscou et le FC Bâle gagne contre Benfica.

Le FC Bâle qualifié si :

– Il fait un meilleur résultat contre Benfica que le CSKA Moscou contre Manchester United ;

– Il fait le même résultat contre Benfica que le CSKA Moscou contre Manchester United, si ce n’est pas une victoire ;

– Il gagne contre Benfica et le CSKA Moscou gagne contre Manchester United par un ou deux buts d’écart, ou plus de six buts d’écart.

Le CSKA Moscou qualifié si :

– Il fait un meilleur résultat contre Manchester United que le FC Bâle contre Benfica ;

– Il gagne par au moins trois buts d’écart contre Manchester United (cinq pour être premier) et le FC Bâle gagne contre Benfica.

Groupe B

Le PSG premier si :

– Il ne perd pas contre le Bayern Munich ;

– Il perd par moins de quatre buts d’écart contre le Bayern Munich.

Le Bayern Munich premier si :

– Il gagne par quatre buts d’écart ou plus contre le PSG.

Le Celtic Glasgow troisième si :

– Il ne perd pas contre Anderlecht ;

– Il perd par moins de trois buts d’écart contre Anderlecht.

Anderlecht premier si :

– Il gagne par quatre buts d’écart ou plus contre le Celtic Glasgow.

Groupe C

Chelsea premier si :

– Il gagne contre l’Atlético Madrid ;

– L’AS Rome ne gagne pas contre Qarabag.

L’AS Rome qualifiée si :

– Elle gagne contre Qarabag ;

– L’Atlético Madrid ne gagne pas contre Chelsea.

L’Atlético Madrid qualifié si :

– Il gagne contre Chelsea et l’AS Rome ne gagne pas contre Qarabag.

Groupe D

La Juventus Turin qualifiée si :

– Elle gagne contre l’Olympiacos ;

– Le Sporting Portugal ne gagne pas contre le FC Barcelone.

Le Sporting Portugal qualifié si :

– Il gagne contre le FC Barcelone et la Juventus Turin ne gagne pas contre l’Olympiacos.