Mercato ou Mercatox : Antoine Griezmann au Barça l'été prochain ?

Antoine Griezmann est considéré comme la priorité du FC Barcelone pour l’été prochain depuis plusieurs semaines. Le quotidien sportif barcelonais Mundo Deportivo a affirmé jeudi que l’international français aurait donné son accord au club catalan, avec un contrat de cinq ans à la clé.

POURQUOI ON Y CROIT

Griezmann semble avoir fait le tour à l’Atlético Madrid. Finaliste de la Ligue des champions avec le club madrilène en 2016, l’international français est, avec son club, actuellement quatrième de Liga à six points du FC Barcelone. Après avoir tourné en surrégime, la formation entraînée par Diego Simeone semble accuser le coup et il est légitime de la part du Français de s’imaginer dans un club plus huppé, à 26 ans. Surtout que sa clause de libération passera automatiquement de 200 à 100 millions d’euros l’été prochain…

Le gaucher a dernièrement répété son amour pour le championnat espagnol, ce qui laisserait donc supposer deux possibilités : Le Real Madrid ou le FC Barcelone, deux clubs qu’il n’a jamais exclu de rejoindre un jour. S’il est tout de même difficile d’imaginer « Grizou » rejoindre l’ennemi juré, un départ en Catalogne serait mieux encaissé par ses supporters, et serait intelligent d’un point de vue sportif.

Neymar est parti et le Français pourrait former un trio redoutable aux côtés de Luis Suarez et Lionel Messi. Ousmane Dembélé a été recruté, mais l’ancien du Borussia Dortmund est actuellement blessé, et le Barça a besoin de profondeur de banc dans le secteur offensif. En résumé, un temps de jeu conséquent lui serait assuré dans l’un des plus grands clubs du monde.

POURQUOI ON N’Y CROIT PAS

Si l’on part du principe que l’attaquant quittera l’Atlético Madrid a coup sûr, la principale menace à un transfert au Barça réside certainement dans la concurrence que proposeront d’autres grands clubs européens. Ainsi, Manchester United a déjà été associé à plusieurs reprises au nom de l’homme fort de l’équipe de France. Le joueur n’a jamais caché son admiration pour David Beckham, un départ du côté d’Old Trafford aurait donc du sens, symboliquement et sportivement.

L’autre point d’interrogation concerne le recrutement ou non de Philippe Coutinho par la formation d’Ernesto Valverde. Priorité absolue des Blaugrana l’été dernier, le Brésilien est encore dans les petits papiers des dirigeants barcelonais. Recruter ces deux éléments coûterait cher et ce sera certainement l’un ou l’autre. Mais après un dernier Mercato fou, tout semble possible…

NOTRE AVIS : MERCATO

Tous les voyants semblent au vert pour cette opération. L’idée n’a rien de farfelue, est financièrement abordable pour le Barça, et sportivement cohérente pour le joueur. Reste à voir quel club aura le dernier mot dans une bataille qui reste d’être rude l’été prochain. A moins que Diego Simeone n’arrive à convaincre son joueur de rester…