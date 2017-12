La semaine des Mondialistes !

Jusqu’au Mondial 2018, et chaque semaine, vous aurez toutes les nouvelles des cinq représentants du « Continent-mère » lors de la prochaine grande messe du football mondial en Russie.

Championnats locaux, joueurs internationaux, sélections…vous ne raterez rien de ce qui se passe en ce moment chez nos Mondialistes!

Balde Keita ,Koulibaly, Sakho, Alioune Ndiaye… les Lions de la Téranga brillent en Europe

L’attaquant sénégalais, Balde Keita, a inscrit vendredi le quatrième but de la victoire de Monaco face à l’AS Saint-Etienne (0-4) lors de la 18e journée de Ligue 1.

L’ancien joueur de la Lazio Rome a marqué son 4e but sous les couleurs du club de la Principauté permettant aux Monégasques d’enchaîner une troisième victoire consécutive après celles enregistrées contre Troyes (3-2), le 9 décembre, et face à Caen, mercredi en Coupe de la Ligue (2-0).

En Premier League, c’est Diafra Sakho qui s’est illustré. Rentré en deuxième période, l’international sénégalais de West Ham a marqué le troisième but des Hammers à la 86ème minute de jeu face à Stoke City de Mame Birame Diouf. L’attaquant sénégalais signe ainsi son deuxième but de la saison.

Liverpool s’est imposé 4 buts à 0 face à Bournemouth sans Sadio Mané. En effet, l’international Sénégalais est resté sur le banc durant tout le match et ce n’est pas une première cette saison.

En Série A, le Napoli de Kalidou Koulibaly a battu le Torino de Mbaye Niang (entré en jeu à la 65ème minute de jeu) sur le score de 3 buts à 1. L’international sénégalais a ouvert la marque dés la quatrième minute de jeu. C’est le troisième but du défenseur de Naples.

En Turquie, Galatasaray a été battu par Malatyaspor sur le score de deux buts à 1. L’unique but des stambouliotes est l’œuvre du sénégalais, Pape Alioune Ndiaye, son premier de la saison.

Kalidou Koulibaly ha recuperato 25 palloni durante Torino-Napoli https://t.co/5rigjgaene pic.twitter.com/Sr8zo86dXn — Mundo Napoli Sport24 (@MundoNapoli) 14 mai 2017

Egypte: Mohamed Salah s’envole en tête des buteurs de la Premier League !

En début de saison, personne n’avait prédit que Mohamed Salah deviendra l’un des joueurs dont on parle le plus en Angleterre seulement 4 mois après son arrivée à Anfield. En effet, L’Égyptien a été désigné «footballeur africain de l’année» par la BBC. L’attaquant de Liverpool succède ainsi à l’Algérien Riyad Mahrez de Leicester City.

Après un nombre record de votes, la star de Liverpool a devancé le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le Guinéen Naby Keita, le Sénégalais Sadio Mane et le Nigérian Victor Moses.

Salah, le meilleur buteur de la Premier League avec 14 buts, a connu une année exceptionnelle pour le club et le pays. La super star des Reds n’en finit plus d’affoler les compteurs sur les terrains britanniques en inscrivant dimanche dernier sa onzième réalisation lors de ses dix dernières apparitions toutes compétitions confondues.

😮 Salah reaches 20 goals in a season for #LFC in the quickest time by date (17th December) since Ian Rush (8th November 1986) pic.twitter.com/rBFGuLrLEG — Liverpool FC (@LFC) 17 décembre 2017

Altercation entre Kara Mbodji et les supporters d’Anderlecht !

Dimanche dernier, Anderlecht s’est fait humilier (5-0) par le FC Bruges. Après la rencontre, plusieurs supporters d’Anderlecht ont attendu les joueurs à leur sortie du stade et une vive altercation a alors éclaté entre ces derniers et le défenseur sénégalais, comme l’a révélée la Dernière Heure.

Kara Mbodji, a déclaré que les supporteurs du Sporting d’Anderlecht l’ont traité de « sale chien », ce qui lui a fortement déplu « Je préfère des gens qui disent les choses telles qu’elles sont, mais poliment. Tu me traites de sale chien et ça je ne l’accepte pas.» a lâché l’international Sénégalais. Ce dernier a même menacé les supporters de leur « casser la gueule ». Ce à quoi ils ont répondu « Tu vas rien faire du tout toi, tu vas jouer au foot, c’est ça qu’on te demande. »

Il convient de noter que suite à cet incident, le RSC Anderlecht a présenté ses excuses aux supporters.

Dimanche Soir, Anderlecht s’est fait humilier (5-0) par le Fc Bruges. Des supporters mécontents s’en sont pris… https://t.co/war3xswvzw — senegalsports (@senegalsports) 19 décembre 2017

Tunisie: Hamdi Nagguez pisté par l’Apoel Nicosie

L’Apoel Nicosie veut s’attacher les services du défenseur international tunisien de l’Etoile Sportive du Sahel, Hamdi Nagguez, courtisé notamment par d’autres formations en France et en Turquie.

Le club chypriote a disputé la Ligue des Champions UEFA cette saison, terminant dernier de sa poule derrière Tottenham, le Real Madrid et le Borussia Dortmund.

A noter que le latéral droit de la sélection tunisienne, n’a joué que trois matchs cette saison à cause d’une blessure.