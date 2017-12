L1 (J16) : Strasbourg réalise l'exploit et bat le PSG !

Strasbourg est devenue la première équipe à faire tomber le PSG cette saison (2-1). Héroïques, les Alsaciens ont profité des grosses erreurs de la défense parisienne.

Le debrief

Le miracle a eu lieu. Ou plutôt, l’exploit. Car Strasbourg a mis tous les ingrédients qu’il fallait dans ce match pour se donner une chance de faire tomber le Paris Saint-Germain. Et c’est donc dans le nord de l’Alsace, dans un froid glacial et sur une pelouse très moyenne, que le club de la Capitale a rendu les armes pour la première fois de la saison. Qui plus est contre un promu, une première pour le PSG depuis mars 2013 et une défaite contre Reims. Pour ce déplacement, Unai Emery avait choisi de faire tourner quelques jours avant un voyage à Munich pour y affronter le Bayern en Ligue des Champions. Si Thiago Silva était resté à Paris, Cavani, Verratti et Kurzawa ont eux débuté sur le banc. Mais en associant Pastore et Draxler au milieu, devant un Rabiot esseulé, le coach parisien a déséquilibré son équipe comme cela avait été le cas à Dijon. En Bourgogne, Paris s’en était sorti grâce aux exploits de Meunier, mais cette fois la solution n’est pas venue.

Et comme la défense du jour n’était pas dans son assiette, personne n’est parvenue à stopper les contre-attaques du Racing dans cette formation parisienne coupée en deux. La première a conduit à un coup-franc conclut de la tête par Da Costa. Et la deuxième, sur un dégagement de Kamara, a permis à Bahoken de tromper Areola une deuxième fois. Au final, deux tirs cadrés et deux buts pour Strasbourg qui a pour une fois eu une réussite totale dans le secteur offensif. Tout l’inverse de Parisiens brouillons dans les trente derniers mètres. L’abondance de biens a surtout provoqué un embouteillage dans l’axe, et seul Rabiot est parvenu à déséquilibrer la défense adverse en apportant de temps en temps le surnombre, comme sur le but égalisateur de Mbappé.

Repliés sur eux-mêmes dans le dernier quart d’heure, les hommes de Thierry Laurey ont tenu bon malgré une série d’événements contraires : la blessure de Kamara, le temps additionnel étonnant de neuf minutes, et les entrées en jeu de Cavani et Verratti. Mal en point au classement malgré une série de matchs intéressants, le club alsacien tient sûrement la grosse performance après laquelle il courait pour entériner son retour dans l’élite du football français. Ce succès va marquer le Racing pendant plusieurs années à condition d’enchaîner désormais. Pour le PSG, c’est un premier revers cette saison qui n’aura pas forcément de grosses conséquences. Au pire, l’OM ne peut revenir qu’à sept points dimanche soir. Mais avant d’aller défier le Bayern, la préparation est très mauvaise pour des Parisiens qui montrent que la supposée profondeur de leur effectif n’est pas si évidente que cela.

Le film du match

13eme minute (1-0)

But de Strasbourg ! Da Costa est complètement seul dans la surface pour reprendre de la tête un coup-franc de Liénard. L’attaquant strasbourgeois n’était pas hors-jeu et a réussi à piéger toute la défense parisienne, au ralenti sur cette action.

17eme minute

Pastore trouve Mbappé dans les six mètres adverses d’une passe appuyée. L’attaquant parisien contrôle dos au but et tente de surprendre Kamara d’une talonnade mais un défenseur contre en corner. L’action se poursuit et le danger revient par la gauche de la surface. Draxler se rapproche du but strasbourgeois et ouvre son pied mais son tir rate le cadre de peu.

39eme minute

Belle ouverture de Neymar qui sert Di Maria côté droit. Parti dans le dos de Seka, l’Argentin entre dans la surface et frappe pour devancer la sortie de Kamara. Mais c’est un peu trop croisé et le ballon passe devant le but adverse.

41eme minute

Joli mouvement collectif des Parisiens avec Mbappé et Pastore qui s’échangent le ballon très vite aux abords de la surface adverse. L’Argentin finit par décaler son compatriote Di Maria dans un espace libre à droite, mais son tir croisé est trop écrasé pour inquiéter Kamara.

42eme minute (1-1)

But du PSG ! La domination parisienne se concrétise. C’est Rabiot qui se projette et vient apporter le surnombre. Le milieu fait un appel côté gauche et est servi par Neymar. Il centre fort devant le but et Mbappé surgit pour couper avec succès la trajectoire du ballon.

45eme minute

Sur un centre à mi-hauteur de Mbappé, Pastore réalise un contrôle lunaire dans la surface puis enchaîne avec une frappe immédiate qui échoue sur le poteau !

65eme minute (2-1)

But de Strasbourg ! Plus du tout dans le coup depuis dix minutes, le Racing marque en contre ! Sur un dégagement du gardien, la déviation de la tête de Da Costa suffit à piéger la défense parisienne et Bahoken part au but pour tromper Areola d’une frappe sous la barre.

67eme minute

Sur un centre de Rabiot, Kimpembe tente de reprendre de volée. Sa frappe prend la direction du cadre mais est déviée par… Marquinhos. Dommage pour le PSG car Kamara semblait battu.

81eme minute

Gros déboulé de Neymar sur la droite de la surface. Son centre en retrait trouve Lo Celso qui frappe sans se poser de questions. Mangane se jette pour contrer sa tentative.

83eme minute

Encore une grosse occasion pour Paris ! Avec un contre favorable, Lo Celso peut donner à Mbappé sur la gauche de la surface. L’ancien Monégasque frappe fort mais encore une fois un défenseur adverse dévie en corner.

97eme minute

La volée de Rabiot, prolongée par le crâne de Cavani, est claquée du bout des doigts par Oukidja ! Un arrêt qui sauve le Racing !

Tops et flops



TOP 3

Nuno DA COSTA a fait quelques mauvais choix en contre-attaque, mais ce samedi c’est encore lui le grand bonhomme de Strasbourg. Auteur de l’ouverture du score de la tête, l’ancien Valenciennois offre le ballon du deuxième but à Bahoken d’une déviation de la tête.

Même s’il n’a pas autant rayonné que ces dernières semaines au milieu, Adrien RABIOT a été le meilleur Parisien à la Meinau. Avec Pastore et Draxler devant lui, l’international français n’a pas été aidé dans le repli et c’est pourtant lui qui a sonné la révolte en apportant le surnombre dans le camp adverse, avec une passe décisive au bout.

Quelle débauche d’énergie chez Martin TERRIER ! Dans le 4-3-3 de son entraîneur, il est celui des trois attaquants qui a eu le moins l’occasion de se projeter dans le camp adverse. Avec une abnégation sans failles, il n’a pas arrêté de prêter main forte à ses défenseurs en deuxième période pour gêner Di Maria, Mbappé ou Alves. Le ses du sacrifice, assurément.



FLOP 3

Déjà peu en vue contre Troyes mercredi, Angel DI MARIA n’a pas profité de cette nouvelle titularisation pour se montrer. Effacé en début de match, l’Argentin a ensuite eu plusieurs opportunités de tromper Kamara mais n’a pas été précis dans le dernier geste. L’ancien du Real Madrid n’a pas su élever son niveau de jeu et a été remplacé à vingt minutes du terme.

Match très compliqué pour Yuri BERCHICHE. Au sein d’une défense en difficulté ce samedi, l’Espagnol n’a jamais rassuré. Après un gros raté sur une chandelle adverse sans conséquence, il s’oublie au marquage de Bahoken sur le deuxième but du Racing. Si Kurzawa a du mal, lui aussi…

Etonnamment, Presnel KIMPEMBE est passé au travers à Strasbourg. Si serein et si solide à l’accoutumée, le défenseur parisien n’y était pas. Surpris par l’appel de Da Costa sur l’ouverture du score, il laisse filer, avec Berchiche, Bahoken sur le deuxième but strasbourgeois.

Monsieur l’arbitre au rapport

M.Buquet a parfois perdu le fil de la rencontre ce samedi après-midi. Face à l’agressivité des Strasbourgeois, il a parfois perdu le fil, et s’est notamment oublié de façon grossière sur un coup de pied involontaire de Pastore dans le visage de Terrier. On reste aussi songeur sur le temps additionnel de neuf minutes…

La feuille de match

L1 (J16) / STRASBOURG – PSG : 2-1

Stade de la Meinau (25 000 spectateurs environ)

Temps froid – Pelouse moyenne

Arbitre : M.Buquet (4)

Buts : Da Costa (13eme), Bahoken (65eme) et Liénard (92eme) pour Strasbourg – Mbappé (42eme) pour le PSG

Avertissements : Da Costa (50eme), Saadi (90eme) et J.Martin (97eme) pour Strasbourg – Berchiche (43eme), Neymar (96eme) et Kimpembe (97eme) pour le PSG

Expulsion : Aucune



Strasbourg

Kamara (6) puis Oukidja (71eme) – Lala (6), Mangane (cap) (6), B.Koné (5), Seka (5) – Aholou (6), J.Martin (6), Liénard (7) – Da Costa (7) puis Grimm (86eme), Bahoken (7) puis Saadi (82eme), Terrier (7)

N’ont pas participé : Salmier, Caci, Sacko, Blayac

Entraîneur : T.Laurey



PSG

Areola (4) – Dani Alves (5), Marquinhos (cap) (4), Kimpembe (4), Berchiche (3) – Rabiot (6), Pastore (4) puis Lo Celso (80eme), Draxler (4) puis Verratti (80eme)– Di Maria (3), Mbappé (5) puis Cavani (75eme), Neymar (4)

N’ont pas participé : Trapp (g), Meunier, Kurzawa, Nkunku

Entraîneur : U.Emery