Cameroun : Hugo Broos va attaquer la Fecafoot

Copyright -Via Twitter BBCAfrique

Limogé par la Fécafoot le 4 décembre dernier, à deux mois de la fin de son contrat, Hugo Broos a décidé de contre-attaquer. L’ancien sélectionneur des Lions Indomptables portera plainte contre la Fecafoot.

Le champion d’Afrique a été limogé alors qu’il était en poste depuis février 2016 malgré avoir eu une proposition de 18 mois par Bidoung Mpkatt, le ministre des Sports.

Mais le mois passé, la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a annoncé, dans un communiqué, la résiliation anticipée du contrat de l’ex-défenseur des Diables rouges belges.

« La façon dont a été gérée cette affaire relève du pur amateurisme. Au Cameroun, comme dans de nombreux pays africains, c’est le gouvernement qui paie les salaires au sélectionneur. Et le comité de normalisation n’avait pas à annoncer la rupture du contrat de Broos. Le ministre des Sports n’était pas au courant et il a été mis au pied du mur après l’annonce officielle du comité », a indiqué un proche du dossier.

De son côté, Hugo Broos a préféré ironiser, dans une interview accordée à la BBC. « C’est un sketch. Si le ministre décide qu’il veut continuer avec moi, je devrais travailler avec une direction qui est contre moi… »

Contacté par Jeune Afrique, Dieudonné Happi, le président du comité de normalisation, a livré les explications suivantes. « La décision concernant la résiliation du contrat de M. Broos – signée par le ministère des Sports et la Fecafoot – a été prise à l’unanimité des cinq membres du comité. Nous avons adressé cette information au ministre des Sports et M. Broos en a reçu notification. Si ce dernier veut réagir et estime que nous n’avons ni la qualité ni la compétence pour prendre cette décision, qui peut l’empêcher d’aller en justice s’il le souhaite ? ».