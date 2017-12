Angleterre : En déplacement à Southampton, Arsenal arrache le nul grâce à Giroud

C'est finalement grâce à un but tardif de Giroud qu'Arsenal est parvenu à arracher le nul sur la pelouse de Southampton (1-1).

En déplacement sur le terrain de Southampton, Arsenal a confirmé ses difficultés à l’extérieur avec un seul succès loin de l’Emirates depuis le début de la saison. Il faut dire que le scénario n’a pas été favorable aux Gunners avec un but de Charlie Austin encaissé d’entrée de jeu (3eme) suite à une mauvaise relance au départ de l’action de Per Mertesacker. Le défenseur allemand a semblé en difficulté constante cet après-midi à l’instar de son coéquipier Granit Xhaka. Les hommes d’Arsène Wenger sont passés tout près d’encaisser un second but dans la foulée, mais Austin a cette-fois ci manqué son duel face à Petr Cech (5eme). Face à une défense regroupée, l’attaque d’Arsenal n’est pas parvenue à se mettre en évidence. Seuls Aaron Ramsey (32eme) et Alexandre Lacazette (41eme) parviendront à faire passer un frisson dans la défense adverse en réceptionnant de centres en retrait. Southampton tout proche du break En seconde période, la physionomie de la rencontre ne change pas avec une équipe d’Arsenal toujours aussi peu inspirée offensivement pour contourner le bloc de Southampton. Les Gunners ont même frôlé le pire quand Romeu a profité de l’apathie de la défense adverse pour déclencher une frappe puissante qui est venue heurter le haut de la barre de Cech (62eme). Dans la foulée, c’est Ryan Bertrand qui a été tour proche de marquer en profitant de la fébrilité de Laurent Koscielny (66eme). Alors que le rythme commençait à faiblir, c’est finalement au moment où on s’y attendait le moins qu’Arsenal a réussi à arracher l’égalisation. Entré quelques minutes avant, c’est Olivier Giroud qui est venu délivrer ses coéquipiers en marquant d’une tête décroisée suite à un centre d’Alexis Sanchez (88eme). Avec ce nul, Wenger et ses hommes font du surplace au classement mais s’évitent un début d’incendie après la défaite de la semaine dernière face à Manchester United.