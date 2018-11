🔴Football Leaks - Sergio Ramos était dopé lors de la finale de 2017 contre la Juventus !

CAN FĂ©minine 2018 : le Cameroun et le Mali en demi-finales !

📣Here is Group A standing: ➡Cameroon 🇹đŸ‡Č & Mali đŸ‡ČđŸ‡± qualify to the semi-finals. Congratulations to both teams!#TotalAWCON18 pic.twitter.com/xMJnQXGbDr — Total Women's Africa Cup of Nations (@CAF_AWCON) 23 novembre 2018

L1 (J14) : L’OL gagne le derby en jouant à mi-temps contre Saint-Etienne

Un #Derby ça ne se joue pas, ça se gagne đŸ”„đŸ”„đŸ”„ La #teamOL s'impose (1-0) face Ă Saint-Etienne grĂące Ă un but de Jason Denayer sur un corner de @Memphis. đŸ‘ŠđŸ”ŽđŸ”” pic.twitter.com/oOnQqSksbj — Olympique Lyonnais (@OL) 23 novembre 2018

Xavi annonce sa retraite en fin de saison pour devenir entraĂźneur

[#Retraite] 🔮OFFICIEL ! XaviđŸ‡Ș🇾 annonce qu’il mettra un terme Ă sa carriĂšre de joueur Ă l’issue de la saison. pic.twitter.com/SpFhYTB4dM — Footballogue⭐⭐ (@Footballogue) 23 novembre 2018

Borussia Dortmund : Paco Alcacer acheté définitivement

WAC Casablanca : René Girard n'est plus l'entraßneur

🚹Officiel🚹 RenĂ© Girard a prĂ©sentĂ© ce vendredi sa dĂ©mission du WAC. L’entraĂźneur français, qui, au dĂ©part voulait que la totalitĂ© de son salaire sur la durĂ©e de son contrat lui soit versĂ©, Ă finalement prĂ©fĂ©rĂ© dĂ©missionner aprĂšs avoir reçu son salaire du mois de novembre. pic.twitter.com/QoDs5kwcM1 — EtoileVerte (@EtoileVerteOff) 23 novembre 2018

Ci-aprĂšs un rĂ©cap des faits saillants ayant marquĂ© hier le monde du football:Les Lionnes Indomptables du Cameroun et les Aiglonnes du Mali se sont brillamment qualifiĂ©es vendredi pour les demi-finales de la CAN fĂ©minine 2018. Les Camerounaises finissent en tĂȘte de ce groupe A Ă la faveur de leur match nul face aux GhanĂ©ennes (1-1). Les hĂŽtesses du tournoi quittent la compĂ©tition. Quant aux Maliennes, elles atteignent le dernier carrĂ© de la compĂ©tition pour la premiĂšre fois grĂące Ă leur succĂšs (3-2) face Ă des AlgĂ©riennes dĂ©jĂ Ă©liminĂ©es. Il convient de noter Ă©galement que les deux Ă©quipes qualifiĂ©es se rapprochent ainsi d'une participation Ă la Coupe du Monde 2019 de la catĂ©gorie.Encore une fois inconstant, l’OL a accĂ©lĂ©rĂ© en seconde pĂ©riode pour venir Ă bout de Saint-Etienne vendredi dans le derby, en ouverture de la 14eme journĂ©e de L1 (1-0). Les Lyonnais s’emparent provisoirement de la 2eme place, loin derriĂšre le PSG. >> Le rĂ©sumĂ© complet de la rencontre MĂȘme s’il avait prolongĂ© son contrat pour deux saisons supplĂ©mentaires en mai dernier avec le club d’Al-Sadd au Qatar, Xavi a annoncĂ© sa volontĂ© d’arrĂȘter sa carriĂšre de joueur Ă l’issue de la saison en cours. « C'est ma derniĂšre annĂ©e. En janvier, j'aurai 39 ans et je crois que c'est le moment de dire au revoir », a dĂ©clarĂ© le milieu de terrain de 38 ans au micro de la radio Cadena Ser. Comme il l’avait dĂ©jĂ annoncĂ© prĂ©cĂ©demment, le champion du monde 2014 a la volontĂ© d’épouser une carriĂšre d’entraĂźneur dans un futur proche : « L'idĂ©e est de commencer (Ă entraĂźner) ici au Qatar pour accumuler de l'expĂ©rience, me tester moi-mĂȘme. C'est une nouvelle Ă©tape et je dĂ©marre de zĂ©ro. » Concernant la perspective d’entraĂźner un jour le FC Barcelone, Xavi ne veut pas brĂ»ler les Ă©tapes : « Tout le monde m'imagine comme entraĂźneur de Barcelone Ă l'avenir mais je ne me projette pas encore . EntraĂźner le Barça est un dĂ©fi majuscule, il faut ĂȘtre prĂȘt et sincĂšrement, je sens que je ne le suis pas encore. »Le Borussia Dortmund n’avait pas besoin d’en voir davantage pour ĂȘtre convaincu. Il n’a pas attendu la fin de la saison pour lever l’option d’achat Ă 23 millions d’euros pour le transfert dĂ©finitif de Paco Alcacer, qui Ă©tait prĂȘtĂ© par le FC Barcelone depuis la fin aoĂ»t. Dans la foulĂ©e, l’attaquant international espagnol (25 ans, 15 sĂ©lections) a paraphĂ© un contrat de quatre saisons avec le BVB, soit jusqu’en juin 2019. Cette dĂ©cision est vite devenue une Ă©vidence pour l’actuel leader de Bundesliga, tant Alcacer brille dans le systĂšme de Lucien Favre. MalgrĂ© un temps de jeu limitĂ© (400 minutes toutes compĂ©titions confondues), l’ancien de Valence a dĂ©jĂ inscrit 9 buts en 8 apparitions, pour un ratio d’une rĂ©alisation toutes les 44 minutes. Le meilleur d’Europe Ă ce jour.DĂ©jĂ actĂ© depuis le dĂ©but du mois dans l'esprit des dirigeants du WAC Casablanca, le dĂ©part de RenĂ© Girard est dĂ©sormais une rĂ©alitĂ©. "RenĂ© Girard ne travaille plus au Wydad, il a Ă©tĂ© limogĂ©", a dĂ©clarĂ© vendredi Ă l'AFP son avocat Fouad Bellaaroussi. ArrivĂ© en poste fin septembre, le technicien français Ă©tait depuis plusieurs semaines entrĂ© en conflit avec ses dirigeants, le prĂ©sident SaĂŻd Naciri en tĂȘte. AprĂšs l'annonce rĂ©pĂ©tĂ©e de sa mise Ă l'Ă©cart par les mĂ©dias marocains, l'ancien coach de Montpellier avait diffusĂ© mercredi un communiquĂ©, cosignĂ© par ses avocats, afin de dĂ©noncer une "pression judiciaire" de la direction du club marocain et une "campagne de dĂ©stabilisation trĂšs brutale". Son prĂ©dĂ©cesseur Faouzi Benzarti, parti cet Ă©tĂ© diriger la Tunisie, qui l'a virĂ© depuis, ne cache pas son intĂ©rĂȘt pour un retour sur le banc wydadi. A suivre.