Selon Football Leaks, à l’occasion de son transfert à Chelsea durant l’été 2016, le milieu de terrain récupérateur international français N’Golo Kanté a refusé d'être payé en partie dans le paradis fiscal de Jersey.

Kanté se renseigne et fait machine arrière

Des agents trop gourmands pour Paris



⚽ Football Leaks | N’Golo Kanté, le joueur qui ne voulait pas être payé à Jersey – par @yphilippin. #FootballLeaks https://t.co/NLanlXdv7B

— Mediapart (@Mediapart) 14 novembre 2018

N’Golo Kanté est décidément un joueur à part. Quelques semaines avant son transfert à Chelsea lors de été 2016, le milieu de terrain récupérateur international français a accepté de créer une société à Jersey. Histoire de toucher une partie de son salaire annuel de 5 M€ net sous forme de droits à l'image dans ce paradis fiscal. C’était l’occasion de réduire ses impôts et son coût pour l’écurie de Roman Abramovitch. Alors que les Blues ont déboursé un peu moins de quarante millions d'euros, pour arracher la signature de l’ancien Caennais, qui faisait alors les beaux jours de Leicester City,, dont la moitié à une société-écran immatriculée dans l'île anglo-normande.Mais, alerté par des articles de presse sur les risques encourus vis-à-vis du fisc, N’Golo Kanté a fini par faire machine arrière. « Après avoir lu de nombreux articles de presse sur les droits à l'image et les enquêtes fiscales lancées contre les joueurs et les clubs, N'Golo est de plus en plus préoccupé par le fait que le montage qu'on lui a proposé pourrait être remis en cause par le fisc, explique son conseiller fiscal dans un mail au club en mai 2017.» Malgré la pression de Chelsea, le Tricolore reste « inflexible » et son contentera donc d’un « salaire normal ».Par ailleurs, on apprend également pourquoi N’Golo Kanté a rejoint Chelsea plutôt que le Paris Saint-Germain. Il s’agit apparemment d’une question de commissions d’agents. Alors que celles-ci sont plafonnées à 10% en France, ses agents ont fait sauter la banque lors de son transfert aux côtés des coéquipiers d’Eden Hazard. Les deux hommes ont touché la bagatelle de 12 M€ au total, soit 30% du montant du transfert de 38,5 M€.