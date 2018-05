Yaya Touré quitte Man City, l'Espérance résiste à Al Ahly, tous les résultats de la 1ère journée de la LDC…

Yaya Touré quittera Manchester City cet été, l’Espérance Tunis accroche Al Ahly en Egypte dans le choc de la 1ère journée de la Ligue des champions africaine, le Difaa El Jadida résiste au MC Alger… Ci-après un récap des faits saillants ayant marqué hier le monde du football:

Pep Guardiola officialise le départ de Yaya Touré

C’est terminé pour Yaya Touré. En fin de contrat avec Manchester City, qui avait déboursé trente millions d’euros pour le recruter en juillet 2010, le milieu de terrain international ivoirien ne prolongera pas. Une information confirmée vendredi par Josep Guardiola, le manager des Citizens.

Agé de trente-quatre ans, l’ancien Monégasque et Barcelonais va bel et bien faire ses valises à l’issue de cette saison 2017-18 :« Yaya ne restera pas avec nous la saison prochaine, a indiqué le technicien espagnol en conférence de presse. Pour le match de Brighton (ndlr : match en retard de la 31eme journée de Premier League), nous serons concentrés sur la victoire et sur Yaya. Nous allons essayer de gagner pour lui. Yaya est venu ici au début du projet. Si nous sommes à ce niveau, c’est aussi grâce à lui. Il fut un joueur clé de Manchester City. »

Apparu à neuf reprise cette saison en championnat, le numéro 42 compte aujourd’hui 315 matchs pour 82 buts avec les champions d’Angleterre.

Khazri, Toko Ekambi et B. Traoré finalistes du Prix Marc-Vivien Foé 2018

Qui aura le privilège de succéder à l’Ivoirien de l’OGC Nice Jean Michael Seri au palmarès du Prix Marc Vivien Foé, décerné chaque année par RFI et France 24 au meilleur joueur africain de la Ligue 1 française ?

Ils étaient 13 en lice, ils ne sont désormais plus que trois, puisqu’on connaît désormais le podium, dans le désordre, de l’édition 2018. Il s’agit du Tunisien Wahbi Khazri (Rennes), du Camerounais Karl Toko Ekambi (Angers) et du Burkinabè Bertrand Traoré (OL).

Il convient de noter que le vainqueur sera dévoilé le 14 mai prochain à l’issue du vote d’un jury composé de 68 journalistes.

🔴 URGENT – Football : Khazri, Toko Ekambi et B. Traoré finalistes du Prix Marc-Vivien Foé 2018 https://t.co/yjAuW0QXWI pic.twitter.com/5KxXHJ1AVU — FRANCE 24 Urgent (@UrgentF24) 4 mai 2018

LDC – Poules (J1) : Ni but ni vainqueur au Caire entre Ahly et Espérance (0-0)

Très attendu, le choc de la première journée des poules de Ligue des Champions entre Al-Ahly et l’Espérance de Tunis s’est achevé sans but ni vainqueur, vendredi à Borg El Arab (0-0).

Face à des Cairotes diminués par plusieurs absences de marque (Azaro, Ajayi, Maaloul faisaient notamment défaut), les Tunisiens ont éprouvé des difficultés à poser leur jeu et ont enregistré les blessures de leurs attaquants Haythem Jouini et Taha Yassine Khenissi.

Les onze de départ :

Al-Ahly : M.El-Shennawy, Fathi, Naguib, Ashraf, Rahil, Ashour, El-Sulaya, M.Gaber, Soliman, Mahlambi, Mohsen.

ES Tunis : Ben Cherifia, Derbali, Ch.Dhaouadi, Chammam, Rabii, Kom, Fo.Coulibaly, Moncer, Jouini, Khenissi.

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalCAFCL #ASCEST pic.twitter.com/5re7YSbxpi — CAF (FR) (@caf_online_FR) 4 mai 2018

Dans l’autre rencontre, qui se jouait à Gaborone, les Township Rollers ont pris le meilleur sur Kampala City Council Authority (1-0), grâce à Lemponye Tshireletso, qui entre ainsi dans l’histoire en devenant le premier sociétaire d’un club botswanais à trouver le chemin des filets en phase de poules de Ligue des Champions. Pour faire de même, les Ougandais de KCCA devront encore patienter encore une journée (au moins).

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalCAFCL #TRFCKCCA pic.twitter.com/PB8Siok9kl — CAF (FR) (@caf_online_FR) 4 mai 2018

LDC – Poules (J1) : Le MC Alger accroché par El Jadida (1-1)

Le MC Alger espérait profiter de la première journée des matchs de poules de Ligue des Champions pour chasser les doutes et enclencher une nouvelle dynamique positive. C’est raté. Insuffisamment efficaces, les Mouloudéens n’ont pu faire mieux que match nul face au Difaâ Hassani d’El Jadida (1-1), vendredi dans le groupe B.

La rencontre s’est jouée dans le dernier quart d’heure : à l’ouverture du score de Ahadad (77eme), sur une sortie farfelue de Chaouchi, les hommes de Bernard Casoni ont répliqué sans tarder par Karaoui (82eme).

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalCAFCL #USMADHJ pic.twitter.com/fqVxUQ7UW6 — CAF (FR) (@caf_online_FR) 4 mai 2018

Sénégal : Le capitaine de l’Asfa, Amath Coly décède en plein match

Drame vendredi dans le championnat Sénégalais. Le capitaine de L’ASFA, Amath Coly, a rendu l’âme en plein match des suites d’un malaise.

Son équipe, qui évolue dans le National 1, affrontait le club de Jeanne d’Arc pour le compte de la 20e journée. Selon plusieurs sources, il aurait avalé sa langue, décédant sur la pelouse du stade Iba Mar Diop

Toute l’équipe d’Orange Football Club présente ses condoléances à la famille du joueur.