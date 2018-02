Serie A (J26) : Le Milan enchaîne à Rome et se remet à rêver d’Europe

Dans le choc de la 26eme journée, le Milan AC a réalisé une grosse opération avec une victoire sur la pelouse de la Roma (2-0). Les Milanais se relancent dans la course à l’Europe avec en ligne de mire le derby contre l’Inter, dimanche prochain.

Gennaro Gattuso semble enfin avoir trouvé la bonne formule pour son Milan AC. Appelé à la rescousse d’un géant italien malade, l’ancien milieu de terrain hargneux a apporté cette grinta qui faisait défaut aux coéquipiers de Leonardo Bonucci depuis le début de la saison. Et après quelques matchs à ronronner, la sauce a bien pris puisque les Milanais ont signé leur troisième succès de suite en championnat sur la pelouse de la Roma (2-0). Une série qui les relance totalement dans la course à l’Europe.

Toujours septièmes, les Rossonero sont revenus à hauteur de la Sampdoria (6eme, 44 points) et à 6 points de leurs adversaires du soir (5eme, 50 points). Et quand on sait que se profile un derby milanais le week-end prochain contre l’Inter (4eme, 51 points), tous les espoirs sont permis… Dans un match très important donc pour les prochaines places européennes, l’enjeu a pris le pas sur le jeu en première période.

Entre approximations techniques et bataille du milieu, les spectateurs du Stade Olympique n’ont pas été gâtés durant 45 minutes. Seul Pelligrini a réussi à apporter du danger dans la surface milanaise (38eme) et ce fut à peu près tout puisque le Milan n’a pas réussi à tirer une seule fois. Mais la première a été la bonne. Suite à un centre de Suso, Crutone est venu couper la trajectoire d’un Madjer, bien aidé par Manolas, pour ouvrir le score (1-0, 48eme).

Le sixième but de l’attaquant italien a eu le mérite de lancer cette rencontre. La Louve a bien tenté de réagir par Perotti (50eme) ou Schick (62eme) mais ce sont les Rossonero qui ont dominé les débats. Après avoir loupé le break par Kalinic et Calhanoglu (71eme), le Milan s’en est finalement remis à son latéral droit, Calabria, pour assurer une victoire ô combien importante à un quart d’heure de la fin !

Pour la Roma, c’est un revers qui passe mal après la déconvenue en Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk mercredi.