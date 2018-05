Ribéry rempile pour un an au Bayern, retournement de situation pour Iniesta, Mazic désigné pour arbitrer la finale de la LDC…

Au menu d’Orange Football Club ce mardi: Franck Ribéry prolonge d’un an au Bayern Munich, retournement de situation pour Andrès Iniesta qui ne rejoindra pas le Chongqing Lifan en Chine, le Serbe Milorad Mazic désigné pour arbitrer la finale de la Ligue des Champions UEFA…

Ci-après un récap des faits saillants ayant marqué hier le monde du football:

Bayern Munich : Un an de plus pour Franck Ribéry

C’est reparti pour un tour. Apparu à dix-neuf reprises cette saison en Bundesliga (5 buts), l’ailier international français Franck Ribéry, 35 ans, prolonge l’aventure avec le Bayern Munich.

En fin de contrat avec les champions d’Allemagne, l’ancien joueur Metz, de Galatasaray et de Marseille a paraphé un nouveau bail courant jusqu’en juin 2019 avec les Bavarois (qui seront entraînés par Niko Kovac la saison prochaine).

Malgré une élimination au stade des demi-finales de la C1 (contre le Real Madrid), les dirigeants munichois ont renouvelé leur confiance au natif de Boulogne qui est arrivé lors de l’été 2007 sous les couleurs du club du président Karl-Heinz Rummenigge.

Franck hat in dieser Saison einmal mehr unter Beweis gestellt, zu welchen herausragenden Leistungen er fähig ist. Zudem ist er einer unserer Publikumslieblinge. Wir freuen uns sehr, dass er uns erhalten bleibt. #MiaSanMia pic.twitter.com/kOb1516oQz — Hasan Salihamidžić (@Brazzo) 7 mai 2018

FC Barcelone : Iniesta ne rejoindra pas le Chongqing Lifan

Il y a un peu plus d’une semaine, Andrés Iniesta annonçait avec émotion que son aventure au FC Barcelone prendrait fin à l’issue de la saison. Le départ du capitaine catalan vers la Chine, et plus précisément le Chongqing Dangdai Lifan, ne faisait alors presque aucun doute. Mais lundi, la formation chinoise a publié un communiqué pour couper court à cette rumeur :

« 1. Sur la spéculation sur l’arrivée d’Iniesta à Chongqing Dangdai Lifan, le club se souvient que nous allons insister pour investir rationnellement. 2. Nous n’irons pas à l’encontre de la politique de dépenses de la Fédération et ne dénaturerons pas le marché. 3. Nous allons approfondir la coopération avec Andrés Iniesta, mais il ne nous rejoindra pas en tant que joueur », est-il écrit.

Si cette mise au point laisse penser que le numéro 8 du Barça pourrait rejoindre la Chine dans un autre rôle que celui de joueur – et ainsi mettre un terme à sa carrière – Catalunya Radio a annoncé de son côté qu’Iniesta pourrait en fait changer de destination. Le club japonais du Vissel Kobe serait ainsi prêt à accueillir le champion du monde…

NOTICIA SER | Iniesta jugará en el Vissel Kobe japonés y firmará por tres temporadas https://t.co/YQoei5eEFM Información de @manucarreno pic.twitter.com/AHtepzSW7T — El Larguero (@ellarguero) 7 mai 2018

Ligue des Champions UEFA: Milorad Mazic au sifflet pour la finale

Le Serbe Milorad Mazic (45 ans) a été désigné pour arbitrer la finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool le 26 mai à Kiev, a annoncé lundi l’UEFA. International depuis 2009, il sera assisté de ses compatriotes Milovan Ristic et Dalibor Djurdjevic.

L’arbitre serbe de 45 ans, Milorad Mazic, sera chargé d’arbitrer la finale de la Champions League. Il a déjà arbitré 5 matchs de LDC cette saison, aucun concernant le Real Madrid ou Liverpool. pic.twitter.com/SLguzNJV67 — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadrid_FR) 7 mai 2018

FC Barcelone : Bertomeu a rencontré l’agent de Griezmann

Auteur de dix-neuf buts cette saison en Liga (+ huit passes décisives), l’attaquant international français Antoine Griezmann (27 ans, Atlético Madrid) va-t-il effectivement rejoindre le FC Barcelone lors du Mercato d’été ?

Interrogé par RAC1, le président Josep Maria Bertomeu a évoqué la piste menant à l’ancien joueur de la Real Sociedad, qui est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec les Colchoneros et qui dispose d’une clause libératoire de 100 M€.

« Nous entretenons une relation avec son représentant, comme avec d’autres, a indiqué le dirigeant barcelonais au sujet du natif de Mâcon (qui pourrait parapher un bail de cinq ans avec la formation entraînée par Ernesto Valverde). Nous nous sommes vus en octobre dernier. C’était une réunion, rien de plus, nous ne devons pas céder aux spéculations. »

📰 Mundo Deportivo | 8 Mai 2018 ➡️ BARTOMEU DONNE LES CLÉS 1⃣ Griezmann : « En Octobre, nous avons rencontré son agent, et en été, nous nous sommes croisé (par hasard) ».

2⃣ Valverde : « Il sera l’entraîneur du Barça, la saison prochaine ». pic.twitter.com/LyAMGe187T — PenyaBlaugrana Paris (@PenyaParis) 7 mai 2018

Cameroun : Un club espagnol se lance pour Karl Toko Ekambi

Sous contrat jusqu’en juin 2020 avec Angers, l’attaquant international camerounais Karl Toko Ekambi (25 ans) aurait fait l’objet d’une offre de la part de Villarreal.

Alors que Carlos Bacca ne serait pas certain de prolonger l’aventure sous les ordres de Javier Calleja, le sous-marin jaune aurait formulé une proposition de seize millions d’euros pour l’ancien Sochalien, auteur de dix-sept buts et quatre passes décisives cette saison en championnat.

Un montant qui aurait été jugé insuffisant par le SCO, mais les négociations pourraient se poursuivre et déboucher sur un transfert record pour le club du président Saïd Chabane. Des clubs anglais et allemands seraient aussi sur la piste du Lion Indomptable.