Marcelo: oui, il y avait Penalty pour le Bayern Munich

Marcelo s’est exprimé suite à la demi-finale retour entre le Real Madrid et le Bayern Munich, soldée par un 2-2 qui a qualifié in-extremis les espagnols.

Lors de ce match, une action a suscité les discussions, puisque le défenseur Madrilène a repoussé un ballon de la main dans la surface, lors du temps additionnel de la première période.

Marcelo s’est d’ailleurs exprimé après le match, en toute franchise dans la zone mixte « Oui, la balle me frappe dans la main et si elle me frappe dans la main c’est qu’il y a Penalty ».

Le Brésilien est également revenu sur l’excellent match de ses coéquipiers Karim Benzema et Keylor Navas, critiqués ces derniers temps par le public du Real Madrid.

Graziano Cesari (ancien arbitre italien) est également revenu sur l’arbitrage du match du soir : “L’arbitre a été désastreux. Il a oublié de siffler trois penalties pour le Bayern Munich. Sur la main de Marcelo, ils sont trois à pouvoir la voir”.