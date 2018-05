Ligue des Champions : Le Bayern peut-il renverser un Real Madrid intraitable ?

Après la Juventus Turin, passée tout près de l’exploit au tour précédent, le Bayern Munich se retrouve aussi dos au mur avant d’affronter le Real Madrid en demi-finale retour de la Ligue des Champions mardi (18h45 GMT). Avec de réels motifs d’espoir.

Souviens-toi l’année dernière

Perdre 1-2 à domicile contre le Real Madrid au match aller, ce n’est pas nouveau pour le Bayern Munich. Il a vécu la même expérience pas plus tard que la saison passée, avec une élimination à la clé (4-2). Mais les Bavarois avaient poussé les Merengue jusqu’à la prolongation, avant de craquer suite à l’expulsion d’Arturo Vidal et autres décisions arbitrales défavorables. Un an plus tard, les deux équipes n’ont pas réellement changé, en dehors du retour de Jupp Heynckes sur le banc munichois à la place de Carlo Ancelotti. Il n’y a pas de raison pour que le champion d’Allemagne ne soit pas capable de pousser à nouveau le Real dans ses derniers retranchements. Avec la condition ultime de tenir cette fois la distance.

Souviens-toi le mois dernier

Il y a encore meilleur exemple à suivre que le sien pour le Bayern Munich, c’est celui de la Juventus Turin au tour précédent. Écrasée lors de la première manche (0-3), elle avait frôlé un exploit historique en remontant son retard de trois buts, avant d’être sanctionnée d’un penalty sévère transformé par Cristiano Ronaldo (1-3). Pendant 75 minutes, les Bianconeri avaient réussi le match parfait. Ils avaient ouvert le score rapidement, pris des risques intelligemment sans se précipiter et s’en étaient tenus au plan de jeu déterminé avant le coup d’envoi. Il n’a finalement manqué qu’un peu de caisse à la Juventus pour aller au bout de son rêve de détrôner le double champion d’Europe en titre. Mais elle a ouvert la voie et rappelé que les « invincibles » ne l’étaient peut-être pas.

Marquer des buts, pas un problème pour le Bayern

A coup sûr, le Bayern Munich devra inscrire au moins deux buts pour se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Une mission pas si simple à première vue. Mais si les Bavarois en ont marqué seulement trois sur leurs trois dernières sorties européennes, ils disposent toutefois d’une force de frappe impressionnante. Ils ont marqué 28 buts en six matchs sur la scène allemande, que ce soit en Bundesliga ou en Coupe. Des statistiques qui traduisent un potentiel offensif exceptionnel, de Robert Lewandowski et ses 39 buts toutes compétitions confondues à Thomas Müller en passant par Franck Ribéry, James Rodriguez ou Sandro Wagner. Eux ont les moyens de sanctionner la moindre fébrilité de la défense du Real.

Des absents côté merengue

Justement, Zinédine Zidane ne pourra aligner son arrière-garde habituelle, avec le forfait de Dani Carvajal, qui devrait être remplacé par Nacho. Déjà que le titulaire du poste de latéral droit avait pris le bouillon à l’aller face à Franck Ribéry, son suppléant pourrait vivre un calvaire dans son couloir. Il y a aussi une grosse incertitude sur la présence d’Isco, le garant de la maîtrise technique du Real Madrid dans l’entrejeu. Certes, le Bayern ne sera pas au complet non plus (Manuel Neuer, Arturo Vidal, Kingsley Coman ou Arjen Robben à l’infirmerie). Mais lui n’a rien à perdre, au contraire des Merengue, et il est toujours plus difficile d’assumer sa posture de favori sans tous ses cadres au rendez-vous.