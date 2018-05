Liga (J36) : Un Clasico FC Barcelone - Real Madrid pour quoi faire ?

Le FC Barcelone déjà champion, le Clasico de ce dimanche (20h45) entre le club catalan et le Real Madrid a perdu de sa saveur. Pourtant, le match ne manque pas d’intérêt.

Une revanche à prendre pour le Real Madrid

« Forcément cette année, comme le championnat est décidé, il y a moins d’effervescence. C’est normal en même temps », a reconnu Zinédine Zidane. Corrigé à domicile à l’aller (0-3), le Real Madrid a cependant toujours en travers de la gorge cette lourde défaite au Bernabéu contre le FC Barcelone. Alors forcément, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo se doivent de corriger l’affront subi juste avant les fêtes de Noël. Surtout que cela fait quatre ans qu’ils n’ont plus perdu les deux confrontations d’une même saison de Liga. A trois semaines de la finale de la Ligue des Champions, ça ferait tache…

Une finale de Ligue des Champions à préparer

Comment s’y prendre pour préparer au mieux la finale de la Ligue des Champions, le 26 mai prochain contre Liverpool. La question a été posée à Zinédine Zidane en conférence de presse, et le Français a été clair : il ne fera pas tourner. « Il nous reste quatre matchs et nous devons faire les choses du mieux possible. Nous devons finir le plus haut possible au classement et surtout, ce qui m’intéresse, c’est de préparer la finale de Ligue des Champions. Ça, ça se fait grâce à l’intensité des matchs, j’en suis convaincu », a prévenu l’ancien meneur de jeu du club merengue. Le Barça est prévenu et aura en face de lui la meilleure équipe possible.

Le Barça veut devenir invincible

Toujours invaincu après 34 matchs de championnat, le FC Barcelone peut entrer dans l’histoire en devenant le premier club à terminer sans aucune défaite dans la Liga moderne. « Par les temps qui courent, gagner une Liga sans perdre me paraît être une performance très importante, très difficile et nous allons voir si nous en sommes capables, a confié Ernesto Valverde à ce sujet. Nous voulons poursuivre notre série, que le Real ne nous batte pas et que nous puissions les battre. » Si on ajoute à cette série en cours la fin de la saison dernière, le club catalan reste sur une impressionnante série de 41 matchs sans défaite en Liga. Du jamais vu.

Le dernier Clasico d’Iniesta

Andrés Iniesta quittera le FC Barcelone à la fin de la saison. Il l’a annoncé à l’occasion d’une conférence de presse très émouvante la semaine dernière. Des Clasicos, le milieu de terrain barcelonais en a disputé des dizaines et des dizaines. Mais celui-ci sera son dernier. Un moment forcément particulier pour l’international espagnol, qui portera évidemment le brassard de capitaine à cette occasion. Fêté par plusieurs clubs de Liga pour sa tournée d’adieux, Iniesta recevra-t-il un hommage de la part du Real ? « Ce n’est pas un joueur comme les autres, pour ce qu’il a fait, pour sa personnalité. Nous savons tous ce que représente Iniesta. On va simplement le saluer, le féliciter et lui souhaiter bonne chance pour l’avenir », a répondu Zizou.

La polémique du « pasillo »

En Espagne, la coutume veut que le champion d’Espagne soit salué par son adversaire avec une haie d’honneur à son entrée sur la pelouse. On appelle ça le « pasillo ». Créé dans les années 1970 par les joueurs de l’Athletic Bilbao, il a toujours été respecté depuis. Mais ce dimanche, la tradition sera rompue si l’on en croit les récentes déclarations de Zinédine Zidane en conférence de presse. La faute, selon l’entraîneur madrilène, au Barça qui n’avait pas fait de haie d’honneur au Real après sa victoire lors de la Coupe du Monde des clubs en décembre dernier. « Nous ne ferons pas de pasillo car ils n’ont pas voulu nous le faire. (…) Je félicite le Barça pour son titre et ça c’est une preuve de respect. Mais nous ne ferons pas une chose que eux n’ont pas voulu faire. »