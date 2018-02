Liga (J26) : Un Real Madrid sans idées chute contre l’Espanyol Barcelone

Le Real Madrid a été battu à la dernière minute sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (1-0), mardi soir, lors de la 26eme journée de Liga. Secoués, les hommes de Zidane restent à la portée de Valence à la troisième place.

A la fois cruel et mérité. Battu sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone, mardi soir (1-0), pour le compte de la 26eme journée de Liga, le Real Madrid pourra regretter ce but de Gerard Moreno encaissé à la 92eme minute de jeu. Mais étant donné les occasions catalanes en deuxième mi-temps, la défaite pendait au nez des Merengue.

Avant cela, c’est surtout l’impuissance de la formation de Zinedine Zidane qui a été frappante. Privé de nombreux cadres dont Cristiano Ronaldo, préservé, mais aussi Caesmiro, Kroos, Marcelo ou encore Modric, blessés, l’entraîneur français a décidé de faire démarrer Benzema sur le banc. Et de positionner Bale à la pointe de l’attaque. Un choix loin d’être payant puisque le Gallois s’est montré très peu à son aise dans cette position.

PAS DE 23EME MATCH SANS VICTOIRE CONTRE LE REAL POUR L’ESPANYOL

Malgré sa large possession de balle, le club madrilène s’est montré sans idées et, hormis une situation qui a vu Navarro passer tout proche du but contre son camp, ne s’est créé aucune occasion dans les vingt dernières minutes de jeu. Avant cela, Bale a enchaîné les mauvais choix et le troisième de Liga a même peiné dans la construction du jeu, à l’image d’un Sergio Ramos catastrophique à la relance. L’Espanyol en a profité pour mettre la pression et placer quelques contres tranchants, et Moreno a fini par être récompensé de ses efforts sur un service de Sergio Garcia. Un but plus qu’important pour la formation catalane, qui se donne de l’air dans la course au maintien et met fin à une série de 22 matchs officiels sans victoire contre son adversaire du soir (3 nul, 19 défaites).

Le Real, de son côté, reste troisième mais pourrait être dépassé par Valence. Pas idéal, alors que le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au PSG approche…