LDC UEFA: Avec 121 buts, Cristiano Ronaldo fait mieux que 135 équipes en C1 !

Seuls 19… clubs ont aujourd’hui inscrit plus de buts en Ligue des Champions UEFA que le quintuple ballon d’or lusitanien Cristiano Ronaldo !

Où s’arrêtera Cristiano Ronaldo ? Jamais rassasiée, la super star du Real Madrid ne cesse d’épingler les prouesses à son tableau de chasse déjà extrêmement bien garni.

En effet, premier joueur de l’histoire à passer la barre des 100 buts en Ligue des Champions UEFA lors de l’exercice écoulé, le numéro 7 Merengue comptabilise désormais l’incroyable total de 121 buts inscrits en C1, dont 105 avec le Real Madrid et 16 sous le maillot de Manchester United.

Ronaldo accentue ainsi encore plus son avance sur son éternel rival Lionel Messi, deuxième du classement avec 100 réalisations (loin devant Raul : 71 buts) >> Le Top 20 des meilleurs buteurs de l’histoire de la LDC UEFA

Au rythme de ses exploits et de ses records dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs, les superlatifs viennent à manquer. Il faut donc rivaliser d’ingéniosité pour évoquer ses performances exceptionnelles. L’observatoire des données de performances sportives Opta s’est ainsi amusé à comparer l’efficacité de CR7 à celle des autres formations de la Ligue des Champions. Et le constat est ébouriffant !

Avec l’incroyable total de 121 unités signées en 156 matches, Cristiano Ronaldo a marqué plus de buts en Ligue des Champions que 135 des 155 équipes qui ont disputé l’épreuve phare du football européen. Seuls 19… clubs ont aujourd’hui inscrit plus de buts en LDC UEFA que le phénoménal canonnier portugais !

Le plus grand nombre de buts en Ligue des Champions UEFA (de la phase de groupes à la finale) :

1) 525 : Real Madrid

2) 469 : Barcelone

3) 433 : Bayern Munich

4) 362 : Manchester United

5) 281 : Arsenal

6) 275 : Juventus

7) 266 : Chelsea

8) 233 : Porto

9) 231 : AC Milan

10) 187 : Lyon

11) 173 : Paris Saint-Germain

12) 173 : Borussia Dortmund

13) 157 : Liverpool

14) 148 : Internazionale Milano

15) 146 : Valence

16) 137 : Bayer Leverkusen

17) 137 : Olympiacos

18) 132 : Dynamo Kyiv

19) 129 : Ajax

20) 121: CRISTIANO RONALDO

21) 117 : Shakhtar Donetsk

22) 114 : Monaco

23) 108 : AS Roma

24) 107: Atlético Madrid

25) 102 : PSV Eindhoven

26) 100: Manchester City