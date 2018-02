L1 (J27) : Karl Toko Ekambi permet à Angers de punir le LOSC

En manque de réalisme, le LOSC s’incline à domicile face au SCO Angers (1-2). Auteur d’un doublé, Karl Toko Ekambi envoie les Lillois dans la zone rouge.

Le debrief

« C’est un match important. On joue contre un concurrent direct. Une victoire serait la bienvenue pour prendre des points et creuser l’écart avec le SCO. » En conférence de presse d’avant-match, Christophe Galtier avait reconnu l’importance de cette rencontre entre son équipe, 17eme, et les Angevins, 19emes. Au terme d’un match où le LOSC a tenu le ballon, l’écart que Christophe Galtier espérait creuser a finalement disparu et les coéquipiers d’Ibrahim Amadou sont désormais relégables, derrière leurs bourreaux du soir (1-2).

Et les Nordistes connaissent l’identité du maître artificier angevin. Titularisé à la pointe du très compact 4-1-4-1 du SCO, Karl Toko Ekambi s’est offert un doublé face à une défense apathique. Dès les premières minutes, le ton est donné. Au LOSC le ballon, au SCO les occasions. Pour sa première venue dans le camp adverse, Angers a trouvé le montant de Maignan avec Tait (5eme). Un avertissement qui n’a pas réveillé les locaux, sans imagination. Mais si les coéquipiers de Pépé ne réussissaient pas à se procurer d’occasion, ils avaient au moins le mérite de tenir défensivement. Jusqu’à cette 73eme minute et cet oubli défensif de Junior Alonso qui n’a pas vu Toko Ekambi dans son dos (0-1). Relégable à cet instant, Christophe Galtier tente le tout pour le tout en faisant notamment entrer Faraj, décisif sur l’égalisation de Pépé (87eme). Un point qui pouvait suffire au bonheur des Dogues mais, comme souvent, un relâchement a lieu après avoir marqué et, sur un nouvel oubli de la défense, Toko Ekambi a trompé Maignan de près (89eme).

C’en est trop pour le LOSC, qui s’incline donc à domicile et passe derrière son adversaire du soir au classement. Pire, avec la victoire d’Amiens sur la pelouse du FC Nantes (0-1), les Lillois glissent à la 19eme place. Juste devant leur adversaire du soir. Si Christophe Galtier rêvait de creuser l’écart pour se donner de l’air au classement, c’est finalement son club qui a fait la mauvaise opération de cette 27eme journée.

Le film du match

5eme minute

Première incursion du SCO dans le camp lillois et Tait, décalé sur la gauche par Mangani, parvient à entrer facilement dans la surface. Excentré, il tente une frappe à ras de terre qui vient heurter l’extérieur du premier poteau de Maignan

22eme minute

Coup-franc déposé par Mangani sur Pavlovic au second poteau. Le défenseur central amortit de la poitrine avant de frapper directement sur Maignan. Le ballon revient sur Traoré, seul à l’angle des six mètres mais qui expédie sa frappe dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy

51eme minute

Les Lillois accélèrent sur l’aile gauche avec un centre à ras de terre d’Araujo. Mothiba laisse passer pour Pepe qui reprend en pivot. Butelle reprend rapidement ses appuis pour un bel arrêt réflexe à terre.

67eme minute

Corner parfaitement frappé par Mangani. Oublié par Amadou, Oniangué smashe sa tête. Maignan est battu mais Maia est bien resté sur sa ligne au premier poteau pour sauver son équipe.

73eme minute (0-1)

Placé dans le dos de Junior Alonso, Toko-Ekambi se défait du marquage du défenseur pour reprendre de la tête un superbe centre de Tait. Maignan ne peut rien.

87eme minute (1-1)

Enorme travail de Faraj sur l’aile droite. Dans un espace réduit il parvient à centrer aux six mètres pour Pepe qui s’élève au milieu d’une défense absente. Butelle est fusillé de près.

89eme minute (1-2)

Sur un coup-franc lointain mal repoussé, Pavlovic voit sa frappe détournée. Toko-Ekambi peut contrôler dans le dos de la défense et croiser sa frappe devant Maignan, battu.

Tops et flops



TOP 3

Auteur d’un doublé, TOKO EKAMBI a plongé le LOSC dans le doute. Attendu sur sa vitesse, c’est avec sa malice qu’il a surpris l’arrière-garde nordiste. Un succès qui pourrait valoir bien plus que trois points.

Il s’est surement souvenu de sa saison passée où il s’était reconverti en attaquant pour les besoins de l’équipe. Impérial défensivement, PAVLOVIC a régné dans sa surface… avant de permettre à Toko Ekambi d’inscrire le but de la victoire sur une frappe détournée.

En 70 minutes, THIAGO MAIA a touché 116 ballons. S’il n’a pas toujours parfaitement su les exploiter, notamment dans les 30 derniers mètres, il monte en puissance au fil de la saison. A noter également un sauvetage sur sa ligne alors que les deux équipes étaient encore à égalité.



FLOP 3

Pour sa troisième titularisation à la pointe de l’attaque du LOSC, MOTHIBA n’a pas réussi à se sortir de l’ornière angevine. Dominé par la charnière Traoré – Pavlovic, il a essayé de combiner avec ses coéquipiers. Mais il n’a pas existé dans la surface du SCO, là où son équipe en avait besoin.

Moins influant qu’à son habitude dans l’entrejeu, THIAGO MENDES s’est aussi montré malheureux sur coups de pied arrêtés en ne levant pas suffisamment ses ballons.

Fautif sur le premier but de Toko-Ekambi, JUNIOR ALONSO a fait une rencontre propre. Mais cet oubli dans son dos coûte très cher à son équipe.

Monsieur l’arbitre au rapport

Match sans histoire pour M. Letexier qui a attendu la 79eme minute pour sortir le premier avertissement du match. Dans une rencontre très propre, il a su se faire discret. Un sans-faute.

La feuille de match

L1 (J27) : LILLE – ANGERS : 1-2

Stade Pierre-Mauroy (20 000 spectateurs environ)

Ciel dégagé– Pelouse moyenne

Arbitre : M. Letexier(7)

Buts : Pepe (87eme) pour Lille – Toko-Ekambi (73eme, 89eme) pour Angers

Avertissements : Mangani (79eme), Capelle (81eme) pour Angers

Expulsion : Aucune



Lille

Maignan (5) – Dabila (4), Alonso (4), Soumaoro (5), B. Touré (4) – T. Mendes (4) puis Bissouma (70eme), Amadou (cap) (5), Maia (6) puis Ponce (85eme) – Araujo (6), Mothiba (3) puis Faraj (83eme), Pepe (4)

N’ont pas participé : Koffi, Ié, Mendyl, Soumaré

Entraîneur : C. Galtier



Angers

Butelle (5) – Andreu (4), Pavlovic (6), I. Traoré (cap) (5), Manceau (5) – Santamaria (5) – Oniangué (5), Tait (6) puis Fulgini (83eme), Mangani (5),

Reine-Adélaïde (5) puis Capelle (75eme) – Toko-Ekambi (7) puis Guillaume (90eme)

N’ont pas participé : Michel, Thomas, A. Bamba, T. Touré

Entraîneur : S. Moulin