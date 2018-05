Buteurs africains en Europe: Bertrand Traoré se hisse dans le top 10

Après un week-end riche en événements dans la plupart des championnats majeurs européens, Orange Football Club vous propose un tour d’horizon des meilleurs artificiers africains en Europe.

Comme depuis quelques semaines, le virevoltant ailier égyptien de Liverpool Mohamed Salah truste la première place. Le «Ballon d’or africain 2017» n’a pas trouvé le chemin des filets le week-end dernier face à Chelsea (défaite des Reds 1-0), toutefois ses 31 réalisations en 33 titularisations cette saison en Premier League lui permettent de conserver un impressionnant ratio de quasi un but marqué par match en championnat.

A la seconde marche du podium on retrouve toujours le buteur malien du FC Porto Moussa Marega (22 buts), tandis que le néo-Gunner, Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de son deuxième doublé de la saison sous le maillot d’Arsenal le week-end dernier, complète désormais le podium avec 21 unités.



