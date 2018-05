Le Barça et le Real se neutralisent, le TP Mazembe étrille l’ES Sétif, tous les résultats de la LDC et de la CDC…

Les week-ends se suivent et se ressemblent sur la planète foot avec du spectacle et du suspense à profusion dans les quatre coins du « Vieux Continent» !

En Espagne, en Angleterre ou ailleurs, de grands chocs ont régalé les férus du ballon rond, mais ce sont surtout les compétitions de la CAF qui ont été le point d’orgue pour les amoureux du football africain.

Retour sur les faits saillants ayant marqué le week-end footballistique écoulé:

Clásico : le FC Barcelone et le Real Madrid dos à dos (2-2)

La question a sans doute effleuré l’esprit de certains : ce 238eme Clasico de l’histoire allait-il réellement valoir le coup d’œil ? Après tout, le FC Barcelone était déjà assuré de remporter le titre et le Real Madrid, qualifié pour la finale de la Ligue des Champions suite au match nul réalisé face au Bayern Munich mardi (2-2), aurait pu avoir la tête ailleurs. Mais il n’a fallu que quelques minutes pour comprendre que cette opposition entre les deux grands rivaux du championnat espagnol allait, de nouveau, tenir toutes ses promesses.

Poussés par un Camp Nou plein à craquer (97 939 spectateurs), les Barcelonais ont tiré les premiers. Idéalement servi par Sergi Roberto, Luis Suarez a ouvert le score d’une reprise de volée parfaitement ajustée (1-0, 10eme). Piqués au vif par ce but, les Madrilènes ont ensuite mis le pied sur le ballon et n’ont pas tardé à égaliser, Cristiano Ronaldo reprenant à bout portant une remise de la tête de Karim Benzema (1-1, 15eme).

Les esprits se sont ensuite échauffés et l’arbitre a dû sévir à plusieurs reprises juste avant la pause. Sergio Ramos (44eme), Luis Suarez (44eme) et Lionel Messi (45eme) ont chacun écopé d’un avertissement. Sergi Roberto, quant à lui, a été directement expulsé pour avoir donné un coup à Marcelo (45eme+2).

Messi a encore fait des merveilles

Touché à la cheville droite sur l’action de l’égalisation, Cristiano Ronaldo a cédé sa place à Marco Asensio dès la reprise. Et le Real, pourtant en supériorité numérique, s’est encore fait surprendre en début de période. Servi par Suarez (qui avait, au préalable, commis une faute non sifflée sur Raphaël Varane), Messi s’est joué de Ramos et Casemiro avant de loger le ballon au ras du poteau droit de Keylor Navas (2-1, 52eme). Intenable, l’Argentin aurait pu mettre les siens à l’abri une vingtaine de minutes plus tard sans un bel arrêt du portier madrilène (70eme).

Le Barça est toujours invaincu en Liga

Cette grosse occasion a probablement été le tournant du match car, quelques secondes plus tard, la Maison blanche a recollé au tableau d’affichage grâce à une superbe reprise du gauche signée Gareth Bale (72eme, 2-2). Les doubles champions d’Europe en titre ont alors repris l’ascendant et auraient pu bénéficier d’un penalty pour une intervention très litigieuse de Jordi Alba sur Marcelo (76eme). Mais l’arbitre n’a pas bronché, au grand dam du banc madrilène.

Disputé sur un gros rythme et très indécis de bout en bout, ce Clasico n’a donc pas trouvé de vainqueur (2-2). Le Barça conserve s on invincibilité en Liga. Le Real, de son côté, peut maintenant se focaliser sur la finale de la C1.

LDC (J1): Le TP Mazembe écrase l’ES Sétif (4-1) !

Pour son grand retour en phases de poules de la Ligue des Champions, le TP Mazembe n’a pas fait de détails face à l’ES Sétif, en s’imposant largement (4-1) dans ce choc entre anciens vainqueurs de l’épreuve.

Un doublé de Ben Malango (10eme, 23eme sur penalty), puis deux nouveaux buts après la pause, signés Meschack Elia (63eme), d’une reprise sur corner, et Nathan Sinkala, suite à un nouveau penalty (80eme) ont donné une éclatante traduction à la nette domination des hommes de Pamphile Mihayo.

Privés du défenseur Abdelkader Badrane, blessé, et du milieu de terrain Elias Sidhoum, suspendu, l’Entente, distancée en championnat d’Algérie, n’aura résisté qu’un temps, en égalisant par Nessakh (12eme), avant que les Corbeaux ne reprennent leur envol pour s’installer aux commandes de la poule B.

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalCAFCL #TPMENSS pic.twitter.com/AVCYrCaXLJ — CAF (FR) (@caf_online_FR) 5 mai 2018

LDC (J1): Ni but ni vainqueur au Caire entre Al Ahly et l’Espérance de Tunis (0-0)

Très attendu, le choc de la première journée des poules de Ligue des Champions entre Al-Ahly et l’Espérance de Tunis s’est achevé sans but ni vainqueur, vendredi à Borg El Arab (0-0).

Face à des Cairotes diminués par plusieurs absences de marque (Azaro, Ajayi, Maaloul faisaient notamment défaut), les Tunisiens ont éprouvé des difficultés à poser leur jeu et ont enregistré les blessures de leurs attaquants Haythem Jouini et Taha Yassine Khenissi.

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalCAFCL #ASCEST pic.twitter.com/5re7YSbxpi — CAF (FR) (@caf_online_FR) 4 mai 2018

Dans le groupe D, Zesco United et les Mbabane Swallows se sont quittés sur un score de parité (1-1), tandis que les Tunisiens de l’Etoile du Sahel, en déplacement en Angola, ont tenu tête à Primeiro de Agosto (1-1).

Ci-après le point complet des résultats de la 1ère journée de la phase de poules de la LDC africaine :

Samedi 5 mai

TP Mazembe 4 – 1 ES Sétif (Groupe B)

AS Togo Port 1 – 2 Horoya AC (Groupe C)

Mamelodi Sundowns 1 – 1 Wydad Casablanca (Groupe C)

Zesco United 1 – 1 Mbabane Swallows (Groupe D)

Primeiro de Agosto 1 – 1 ES Sahel (Groupe D)

Disputés vendredi 4 mai

16h, Township Rollers 1 – 0 Kampala City Council (Groupe A)

19h, Al Ahly 0 – 0 Espérance Tunis (Groupe A)

19h, MC Alger 1 – 1 Difaâ El Jadida (Groupe B)

CDC – Poules (J1) : tous les résultats du week-end

L’ASEC Mimosas, la RS Berkane et Enyimba se sont imposés dimanche lors de leur entrée en lice en phase de poules de Coupe de la Confédération. L’USM Alger n’a également pas raté son entrée en lice en s’imposant largement face aux Tanzaniens de Young Africans (4-0).

Ci-après les résultats complets de la 1ere journée :

Groupe A :

ASEC Mimosas (CIV) – Aduana Stars (GHA) : 1-0

But : A.Touré (39eme).

Raja Casablanca (MAR) – AS Vita Club (RDC)

Groupe B :

RS Berkane (MAR) – Al-Hilal (SOU) : 1-0

Buts : Laba (3eme).

Al-Masry (EGY) – UD Songo (MOZ) : 2-0

Buts : A.Gomaa (36eme, 53eme)

Groupe C :

Enyimba (NGA) – Djoliba (MLI) : 2-0

Buts : Oladuntoye (48eme), Dimgba (82eme, sp).

WAC (CIV) – CARA Brazzaville (CGO) : 0-0

Groupe D :

Rayon Sports (RWA) – Gor Mahia (KEN) : 1-1

Buts : Rutanga (24eme) – Kagere (10eme).

USM Alger (ALG) – Young Africans (TAN) : 3-0

Buts : Darfalou (4eme), Chafai (33eme), Meziane (54eme).