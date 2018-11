🔴FLASH: Le Real Madrid a tranché pour l'avenir de Keylor Navas !

Relégué sur le banc des remplaçants suite à l’arrivée de Thibaut Courtois, Keylor Navas devrait pourtant prolonger son bail jusqu’en 2021 avec le Real Madrid.



#ABC : Keylor #Navas va prolonger son contrat avec le Real Madrid

Sous contrat jusqu'en 2020, le Costaricien devrait s'engager pour une année supplémentaire (2021), et voir son salaire annuel passer de 4M€ à 5M€. pic.twitter.com/I4KqZ8boj3



— Real France (@realfrance_fr) 20 novembre 2018

Débarqué au Real Madrid après une coupe du Monde 2014 de haut vol avec le Costa Rica,s’est rapidement imposé comme le dernier rempart numéro un des Merengue. Participant activement à la conquête des troisde suite de la Casa Blanca, le portier costaricien n’a pourtant jamais fait une totale unanimité, les rumeursourevenant à chaque mercato.Le Belge a finalement bien débarqué dans la Capitale espagnole l’été dernier et après quelques matchs encore titulaire,est allé prendre place sur le banc. L’intronisation deà la place den’y a rien changé et alors qu’on le pensait sur le départ ( Manchester City ? ), l’ancien gardien depourrait bien prolonger l’aventure avec leEn effet, et selon, une prolongation d’une saison jusqu’en 2021 serait dans les cordes avec une revalorisation salariale à 5 millions d’euros par an. Histoire de faire passer un peu mieux la pilule ?A lire aussi >> Mercato : Keylor Navas ciblé par Manchester City