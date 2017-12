FIFA : Le Qatar privé de Mondial ?

A en croire les révélations de la presse mexicaine, le Qatar pourrait se voir retirer l'organisation du Mondial 2022.

Depuis le mois de juin, le Qatar est un pays isolé. Quatre pays voisins, l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, Bahreïn et l’Égypte ont rompu leurs relations diplomatiques et fermé leurs frontières avec l’État du Golfe. Ce dernier est accusé de soutenir des organisations terroristes. Et cette décision n’est pas sans conséquences économiques. Du coup, la FIFA envisagerait de retirer l’organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, écrit le journal mexicain Record. La Fédération internationale étudierait la possibilité d’un échange entre les organisations des Coupes du Monde 2022 et 2026, afin de laisser quatre années de plus au Qatar pour préparer plus sereinement l’accueil de la deuxième plus importante compétition sportive au monde. Un plan B qui consisterait donc à confier l’organisation de l’édition 2022 au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada.