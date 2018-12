FIFA : Football Leaks, Coupe du Monde à 48... Gianni Infantino s'est confié

Pochettino (Tottenham) pour remplacer Mourinho à Manchester ?

Lié jusqu’en juin 2023 avec Tottenham, Mauricio Pochettino (46 ans) serait plus que jamais dans le viseur de Manchester United. Alors que les Red Devils envisageraient sérieusement de se séparer de José Mourinho, le technicien argentin serait une priorité pour la saison prochaine. Selon les informations du Sun, les dirigeants mancuniens pourrait faire un gros effort afin de s’attacher les services de l’ancien coach de l’Espanyol Barcelone et Southampton (qui percevrait actuellement un salaire annuel de 9 M€). L’actuel neuvième de Premier League serait disposé à débourser plus de quarante millions d’euros pour boucler la venue du natif de Murphy (qui aurait d’ores et déjà été approché il y a deux ans après le départ de Louis van Gaal).Et si le Paris Saint-Germain accueillait un nouveau membre prestigieux au sein de sa direction ? C'est en tout cas le rêve de Kaka, qui aimerait beaucoup travailler au club de la Capitale. Parti à la retraite il y a de cela un an, en 2017, après une dernière pige à Orlando (MLS), l'ancien joueur du Real Madrid n'en aurait pas fini avec le monde du ballon rond. Plutôt discret ces derniers temps, l'ex-milieu de terrain a effectué une apparition remarquée à l'occasion du tirage au sort de la Coupe du Monde féminine 2019, effectué ce samedi en France. Le Brésilien a indiqué préparer son grand retour dans le football, pour, justement, un poste de direction. Dans une longue interview accordée au journal Le Parisien, l'ancien pensionnaire du Milan AC a notamment confié : « J'ai repris mes études et je prépare un diplôme en management du sport. Je me dirige plus vers un poste de directeur sportif pour commencer. Peut-être que je deviendrai entraîneur un jour. J'échange beaucoup avec Leonardo et Maldini qui sont managers à l'AC Milan, pour qu'ils me donnent des nouvelles ».Dans le viseur de Tottenham, Chelsea et Manchester City, le meneur de jeu international espagnol Isco (26 ans) aurait aussi la cote en Serie A. Selon les informations de Tuttosport, l’ancien joueur de Malaga et de Valence figurerait dans les petits papiers de la Juventus Turin, qui aurait également ciblé Paul Pogba ou encore James Rodriguez sur le marché des transferts. Alors que le natif de Benalmádena ne serait pas spécialement heureux, la Vieille Dame aurait décidé de passer à la vitesse supérieure. Son profil serait fortement apprécié par Massimiliano Allegri et pourrait être un atout de choix pour les Bianconeri. A lire aussi >> Paul Pogba (Manchester United) prêté à la Juventus Turin ? Après avoir été annoncé comme un partant potentiel en Angleterre et en Italie , Malcom (21 ans), le milieu de terrain offensif du FC Barcelone, fait désormais parler de lui du côté de la Chinese Super League. Selon les informations de nos confrères de TMW, l’ancien joueur du Corinthians et de Bordeaux, en manque de temps depuis son arrivée en Catalogne (5 apparitions en Liga), serait dans le viseur de Guangzhou Evergrande, où évoluent notamment ses compatriotes Paulinho, Talisca, Alan et Ricardo Goulart. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Blaugrana, qui ont déboursé un peu plus de quarante millions d’euros pour le recruter l’été dernier, le Brésilien pourrait faire l’objet d’une offensive XXL de la part de la formation chinoise.L'idylle entre le Brésilien Paulo Henrique Chagas de Lima, dit Ganso (29 ans), prêté par le FC Séville, et Amiens semble être déjà sur le point de se terminer. En effet, à en croire les informations de L'Equipe, le divorce semblerait consommé entre les deux parties. Le quotidien sportif français parlant même de « malaise ». Le Brésilien serait en plein spleen et n'a pas honoré la convocation pour la rencontre très importante des siens dans la course au maintien, samedi soir à Guingamp (1-2). Le principal intéressé, dont les performances sur le terrain ne sont pas à la hauteur des espérances de la formation picarde, a fait savoir sa décision, directement au staff technique.