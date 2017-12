FIFA 18 - Salah est LE joueur africain de la première moitié de saison

Penchons-nous sur l'évolution de Mohamed Salah sur FIFA 18.

Alors que nous approchons de la mi-saison dans les grands championnats européens, il est temps de faire un petit point sur LE joueur africain qui a marqué le football et de ce fait, FIFA Ultimate Team 18. Transféré de l’AS Roma à Liverpool cet été, on attendait beaucoup du joueur égyptien, en Premier League. Force est de constater.. que l’attaquant a vraiment prouvé qu’il était en forme et que sa carte OTW était un bon pari.

En moins de trois mois, Salah est donc passé de 83 à 88 de note générale. Il a notamment gagné 3 points en vitesse, 14 points en tir ou encore 9 points en physique. De plus en plus complet, le joueur est surtout passé de l’aile droite à un poste de Buteur sur ses cartes. Si vous tombez dessus dans un pack, on vous conseillera de le tester avant de potentiellement le vendre !