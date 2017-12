FIFA 18 : les joueurs africains de la Treizième TOTW

Quel(s) est/sont le(s) joueur(s) africains présents dans l'Equipe de la Semaine sur FIFA 18 ? Réponse de suite

Après plusieurs semaines de disette complète, les choses vont à nouveau mieux pour les joueurs africains dans l’Equipe de la Semaine. Ce n’est pas un, ni deux, mais bien trois joueurs du continent qui sont présents dans cette TOTW.

Riyad Mahrez obtient sa deuxième carte boostée de la saison et monte à présent à 86 de général, confortant sa place de meilleur joueur de Leicester. Belhanda, l’ancien niçois a également brillé avec son club le week-end dernier et y est même allé de son but personnel. Pour finir, Aboubakar a ENFIN droit à sa première carte de FUT 18, grâce à son énorme performance contre Setubal. Le joueur a en effet marqué trois buts et a délivré une passe décisive.