FIFA 18 : Aucun joueur dans la TOTGS sur FUT

La TOTGS a été dévoilé et c'est un continent entier qui n'est pas représenté.

Lors des dernières semaines, nous avions spéculé sur le nom des possibles représentants africains dans la TOTGS, comme Mo Salah ou encore Vincent Aboubakar. Nous connaissons à présent l’identité des différents joueurs présents dans cette équipe spéciale.

Comme vous pouvez le faire, l’Europe est plus que représentée avec des joueurs français, belges, espagnols ou encore suisses. On retrouve également l’Amérique avec le Brésil et l’Argentine et l’Eurasie avec la Russie ou encore la Turquie. Mais force est de constater qu’aucun joueur africain n’est présent dans cette équipe. Salah et Aboubakar que nous évoquions plus haut ont tous les deux marqué 5 buts, mais ont sans doute perdu leur place dans cette équipe à cause de joueur comme André Silva. Néanmoins, quand on voit que Tosun n’a marqué « que » 4 buts, on est en droit d’avoir quelques regrets.