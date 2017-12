FFRIM Awards 2017 : Drogba, Njitap, Emam et Naybet invités d'honneur

La Fédération mauritanienne de football va organiser les FFRIM Awards pour récompenser les meilleurs footballeurs, entraîneurs, … de l’année dans le pays.

Et pour meubler ce grand rendez-vous, l’instance a invité des anciennes gloires du football africain. On retrouvera l’Ivoirien Didier Drogba, le Camerounais Geremi Njitap, l’Egyptien Hazem Emam et le Marocain Nourredine Naybet.

La cérémonie annuelle aura lieu ce samedi 9 décembre 2017 à Nouakchott, capitale de la Mauritanie.