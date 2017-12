Fekir - Thauvin, un duel olympique en chiffres

Nabil Fekir et Florian Thauvin seront les deux hommes clés du duel entre Lyon et l'OM dimanche soir au Groupama Stadium (21h00). Le meneur de jeu de l'OL et l'attaquant phocéen se disputent peut-être aussi à distance un ticket dans les 23 pour la prochaine Coupe du Monde. Voici donc les chiffres d'un match dans le match qui peut décider du sort de la grande affiche de cette 18e journée.