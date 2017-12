FC Barcelone : Une nouvelle cible nommée Aouar

Houssem Aouar ferait l'objet d'un vif intérêt du Barça selon le journal L'Equipe.

Long à éclore, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais est en train d’exploser. Cantonné au banc ou à la réserve la saison dernière, le joueur de 19 ans enchaîne les bonnes prestations sous le maillot rhodanien depuis le mois de septembre et s’est fait une place de choix dans le onze de Bruno Genesio, que ce soit au milieu ou sur un côté de l’attaque. Auteur d’un but et de deux passes décisives en Ligue 1, le numéro 8 de l’OL s’est fait un nom en France mais aussi en Europe. Ce mardi, L’Equipe révèle que le FC Barcelone s’intéresse de très près à son cas. Après s’être déplacé à plusieurs reprises, le club catalan s’est rapproché de l’agent d’Houssem Aouar pour lui faire part de son vif intérêt. Sous contrat jusqu’en juin 2020 avec son club formateur, le milieu de terrain lyonnais n’a pas été mis au courant de cet intérêt du Barça, rapporte le quotidien.

Son entourage entend ainsi le préserver. Surtout qu’un transfert cet hiver n’est clairement pas à l’ordre du jour. Mais le leader du championnat espagnol souhaite surtout prendre de l’avance sur d’éventuels concurrents en vue de négociations en fin de saison. Car le jeune joueur n’a eu besoin que d’un mois pour changer de statut et personne ne sait à quel niveau il sera en juin prochain. Encore remplaçant fin septembre, Aouar vient d’enchaîner cinq matchs en intégralité avec l’OL et a prouvé qu’il était le meilleur remplaçant à Nabil Fekir en l’absence de ce dernier, alors que le club du président Jean-Michel Aulas craignait de ne pas savoir composer sans son capitaine. Ses deux premières sélections avec les Espoirs sont d’ailleurs venues récompenser sa progression. Une progression qui n’a pas échappé au Barça. Et cette fois, l’intérêt semble bien plus sérieux que celui évoqué par la presse espagnole pour Maxime Lopez il y a quelques semaines.