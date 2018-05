FC Barcelone - Real Madrid: vivez le Clasico en direct Live

Le FC Barcelone, champion d’Espagne, affronte au Camp Nou ce dimanche 6 mai 2018 le Real Madrid, finaliste de la Ligue des Champions. Suivez le clasico en direct Live.

Le Barça n’aura pas sa haie d’honneur aujourd’hui. Décision prise par Zinedine Zidane et confirmée par Sergio Ramos.

Les Catalans aimeraient finir leur saison en beauté, eux qui ont engrangé le doublé, en remportant ce Clasico de gala, même si l’enjeu n’y est pas.

Ernesto Valverde pourra quant à lui miser sur son onze de gala à l’exception de Lucas Digne, André Gomes, Aleix Vidal et Yerry Mina qui n’ont pas été retenus pour ce choc.

Ter Stegen sera ainsi logiquement présent dans les cages. Piqué et Umtiti composeront la défense centrale, alors que Jordi Alba et Sergi Roberto seront alignés sur les côtés. On retrouvera également un quatuor devenu habituel dans l’entrejeu, avec Busquets, Rakitic, Iniesta et Coutinho. Enfin, le duo Suarez-Messi sera chargé de faire trembler les filets madrilènes.

Le Real Madrid, pour sa part, a la tête à Kiev où il rencontrera dans vingt jours le surprenant Liverpool, pour tenter de remporter une troisième Ligue des Champions d’affilée, rien que ça!

Zinédine Yazid Zidane sera toujours privé de son latéral droit Dani Carvajal ainsi que de son maître à jouer Isco, touché à l’épaule. Le technicien franco-algérien des Merengue devrait ainsi miser sur du classique.

Voici par ailleurs les formations probables pour ce Clasico:

FC Barcelone : Ter Stegen – Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba – Coutinho, Rakitic, Busquets, Iniesta – Messi, Suarez.

Real Madrid : Navas – Nacho, Varane, Ramos, Marcelo – Modric, Casemiro, Kroos, Asensio – Benzema, Ronaldo.

