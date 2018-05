FC Barcelone - Real Madrid: Les compositions officielles

Dénoué d’enjeu mathématique majeur, le 237ème « Clasico » opposant le FC Barcelone déjà champion, à son éternel rival, le Real Madrid, ce soir (18h45 GMT), ne manquera cependant pas de piment. Entre honneur national, polémiques d’avant-match et invincibilité en jeu, cette scintillante confrontation entre les deux géants du football mondial aura encore de quoi ravir les férus du ballon rond.

Pour ce choc au sommet Zinédine Yazid Zidane est toujours privé de son latéral droit Dani Carvajal ainsi que de son maître à jouer Isco, touché à l’épaule. Le technicien franco-algérien des Merengue mise ainsi sur du classique ce soir avec notamment Keylor Navas dans les cages, qui seront protégées par la charnière centrale composée de Sergio Ramos et de Nacho Fernández.

Marcelo et Vazquez seront quant à eux chargés de protéger les couloirs et de donner un coup de main aux joueurs offensifs. Le trio Casemiro-Kroos-Modric est lui aussi de la partie. Asensio, à la pointe du 4-4-2 en losange, devra quant à lui nourrir la doublette Ronaldo-Benzema en ballons.

Du grand classique au Barça

Du côté Blaugrana, Ernesto Valverde mise quant à lui sur son onze de gala à l’exception de Lucas Digne, André Gomes, Aleix Vidal et Yerry Mina qui n’ont pas été retenus pour ce choc.

Ter Stegen est ainsi logiquement présent dans les cages. Piqué et Umtiti composent la défense centrale, alors que Jordi Alba et Sergi Roberto sont alignés sur les côtés. On retrouve également un quatuor devenu habituel dans l’entrejeu, avec Busquets, Rakitic, Iniesta et Coutinho. Enfin, le duo Suarez-Messi sera chargé de faire trembler les filets madrilènes.

Ci-après les compositions officielles pour ce choc:

FC Barcelone : Ter Stegen – Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba – Coutinho, Rakitic, Busquets, Iniesta – Messi, Suarez.

Real Madrid : Navas – Vazquez, Nacho, Ramos, Marcelo – Modric, Casemiro, Kroos, Asensio – Benzema, Ronaldo.