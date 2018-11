FC Barcelone : Pep Segura couvre de louanges Lionel Messi

STATS | Check out the full-time stats! Which team had the better overall performance? #AFCON2019Q #CGOCOD pic.twitter.com/3b82T9S5ih — CAF (@CAF_Online) 18 novembre 2018

LINE UP | The starting XI for the upcoming match #CGOCOD #AFCON2019Q pic.twitter.com/Zij8eu4QUT — CAF (@CAF_Online) 18 novembre 2018

Très attendu, le derby des deux pays riverains du majestueux fleuvea accouché d'un match nul (1-1) entre leset les, ce dimanche au stadede. A lire aussi >> CAN 2019: résultats et classements à l'issue de la 5ème journée Interrompue plus de quarante minutes après la mi-temps en raison de pluies torrentielles, la rencontre s'est décidée en première période. Sous le déluge,(25eme) avait vului répondre (38eme). Les deux équipes ont été ensuite incapables de se départager durant le second acte. A force de collectionner les matchs nuls, lesfont du surplace dans ce groupe qui paraissait largement à leur portée. Une situation dont n'a pas su profiter lequi s'est incliné en fin de match sur le terrain du(1-0) et qui a ainsi relancé complètement la donne dans ce groupe. La 6ème et dernière journée, en mars prochain, promet des étincelles, avec au programme les rencontreset. Les deux équipes anglophones n'ont besoin que d'un nul pour se qualifier, tandis que les deux Congo devront s'imposer.1. Zimbabwe, 8 pts (+3). 2. Liberia, 7 pts (-3). 3. RD Congo, 6 pts (+1). 4. Congo, 5 pts (-1).