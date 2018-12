Si la légende brésilienne Pelé ne cesse de dresser des louanges à Kylian Mbappé depuis le sacre russe l'été dernier, le triple champion du monde (1958, 1962 et 1970) ne porte pas tous les joueurs de la planète dans son cœur. Et notamment le quintuple Ballon d'Or, Léo Messi."Pour moi, Maradona était l'un des tous meilleurs joueurs que j'ai vus jouer dans ma vie", débute-t-il. "Si vous me le demandez : était-il meilleur que ne l'est aujourd'hui Messi ? Oui, bien sûr, bien meilleur même ! Devant Messi, il y avait aussi Beckenbauer, Cruyff... D'excellents joueurs", a précisé l'ancien joueur de 78 ans."Il y a des gens qui pensent que Messi est le plus grand. Comment pourrais-je comparer un joueur qui a un bon jeu de tête, un bon pied droit et un bon pied gauche, avec un autre qui n'utilise que son pied gauche, qui n'a qu'un talent, et ne joue jamais de la tête ?", interroge-t-il. "Comment pouvez-vous comparer ? Pour comparer un joueur avec Pelé par exemple", poursuit-il en parlant de lui à la troisième personne, "il faudrait un joueur qui excelle des deux pieds et qui marque des buts de la tête."