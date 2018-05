FC Barcelone : Luis Suarez rend hommage à Andrés Iniesta !

Après l’annonce d’Andrés Iniesta qui a officialisé son départ du FC Barcelone à la fin de la saison, il a reçu les hommages de plusieurs stars du ballon rond à l’instar de son coéquipier, Luis Suarez.

En 16 saisons, le milieu de terrain espagnol a remporté tous les trophées possibles avec le Barça, 32 au total. C’est désormais au tour de Luis Suarez de faire l’éloge de son coéquipier.

« Il a été l’un des premiers à ouvrir ses bras à mon arrivée, c’est admirable ce qu’il a fait en tant que joueur et ce qu’il a donné au club », a déclaré l’Uruguayen au micro de BeINLaLiga.

Hoy hiciste publica tu decisión pero por suerte ME QUEDA TIEMPO PARA SEGUIR DISFRUTÁNDOTE, amigo!!!!! SOS GRANDE CAPITÁN 👏👏👏 @andresiniesta8

Today you made public your decision, but luckily I HAVE TIME TO CONTINUE ENJOYING YOURSELF, my friend!!! YOU ARE TOP CAPTAIN 👏👏 pic.twitter.com/mJdJlhHY5N

— Luis Suarez (@LuisSuarez9) April 27, 2018