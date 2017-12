FC Barcelone : Luis Suarez fête son 400e but de sa carrière

L’attaquant uruguayen, Luis Suarez, a marqué le premier but de la victoire du FC Barcelone face au Real Madrid (0-3), un but qui lui permet d’atteindre la symbolique barre des 400 buts dans sa carrière.

Suárez a profité d’un bon service de Sergi Roberto depuis la droite, après que Kovacic et Rakitic aient créé l’action, pour triompher au moment de marquer.

L’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam et Liverpool a partagé sa joie sur les réseaux sociaux : « Très heureux d’atteindre les 400 buts comme professionnel, merci à tous ».

Muy feliz de poder llegar a los 400 goles como profesional ⚽⚽⚽⚽ gracias a todos!!!!

Very happy to score 400 goals as a professional football player ⚽⚽⚽⚽ thank you all!!! pic.twitter.com/Iq0sHQuZbH

— Luis Suarez (@LuisSuarez9) December 24, 2017