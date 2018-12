FC Barcelone : Gerard Piqué va devenir propriétaire du FC Andorra

Bruno Genesio était ému et fou de joie après la qualification de Lyon pour les 8emes de finale de Ligue des Champions mercredi soir.

Sept ans après, l’Olympique Lyonnais retrouvera en début d’année prochaine les 8emes de finale de la Ligue des Champions. Pour arracher leur qualification, les Lyonnais ont souffert ce mercredi soir à Kiev, face au Shakhtar Donetsk mais ont décroché un nul suffisant à leur bonheur (1-1) même si je pense que le résultat est largement mérité », a réagi Bruno Genesio au micro de RMC Sport après la rencontre. « Je suis très fier des joueurs, très fier de ce qu’on a fait car on est venus ici pour jouer alors qu’un nul nous suffisait. On a fait plus que subir, on ne s’est pas contenté de prendre un nul », a ajouté l’entraîneur de l’OL. Lui aussi très critiqué ces derniers temps, Nabil Fekir a inscrit le but égalisateur face au Shakhtar. Un bonheur en plus pour Bruno Genesio. « Je suis très content que le but ait été marqué par Nabil (Fekir), car lui aussi a été beaucoup remis en question ces derniers temps, et, a-t-il salué. Malheureusement il ratera le match aller (ndlr : il sera suspendu), à domicile, et on connait l’importance de Nabil dans notre équipe, qui plus est à domicile. Mais j’ai la chance d’avoir un effectif de qualité pour pallier aux différentes absences. »