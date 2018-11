FC Barcelone : Gérard Piqué condamné par la justice espagnole

Le congolais a reconnu que son équipe était dépassée et a fustigé l'attitude de ses joueurs. "On a été complètement battus dans les duels. On les a attendus contrairement à ce qu’on avait prévu et on a laissé jouer cette équipe de façon extraordinaire. Le Raja a pu développer son jeu comme il voulait. On n’a pas été là, on était complètement absents", a pesté le technicien en conférence de presse. Ce résultat sera difficile à remonter au match retour dimanche à Kinshasa.