Les camerounaises ont perdu contre les Nigérianes aux tirs au but (4-2) tandis que les Maliennes ont subi la loi de l'Afrique du Sud (2-0). Si la finale Nigéria-Afrique du Sud sera d'une importance capitale, celle de la troisième place ne sera pas de moindre importance... "Attention la CAN n’est pas finie. Il y a encore le match de classement avec le Cameroun. Ce n’est pas la troisième place en tant que telle qui est en jeu mais celle qui peut et doit nous emmener à la Coupe du monde, l’été prochain en France. Je tiens à remercier l’entraîneur Desiree Ellis pour ses encouragements et ses compliments. J’ai beaucoup appris de ce qu’elle a dit. Nous avons d’autres chemins à parcourir. Le football féminin malien n’a pas à rougir de sa CAN, bien au contraire", a indiqué le sélectionneur du Mali, Mohamed Saloum Houssein. "Maintenant il faut impérativement terminer troisièmes. Cette place vaut très cher puisqu’elle sera qualificative pour la Coupe du monde l’année prochaine, en France", a indiqué à son tour Joseph Brian Ndoko, le sélectionneur du Cameroun.